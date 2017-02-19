Боевые пуски тактического комплекса ракетного комплекса «Точка» на авиационном полигоне Полесский сняли с помощью квадрокоптера журналисты телекомпании «ВоенТВ».

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Стрельба велась по мишеням на удалении в 60 километров. Расчеты отработали одиночный и групповой удары по цели.

Тактические ракеты по значимости некоторыми экспертами ставятся в один ряд со стратегическими ядерными силами. Для ОТРК «Точка» разработан целый ряд боеприпасов

Согласно данным из открытых источников, на вооружении белорусской армии стоит около двенадцати таких комплексов. Максимальная дальность пуска ОТРК составляет 120 км.

«Точка» обладает высокой огневой мощью. Например, ракета с индексом 9Н123Ф имеет осколочно-фугасную боевую часть, которая несет 162,5 кг взрывчатого вещества и дает порядка 14,5 тысячи осколков, поражающих площадь размером в 2−3 га.