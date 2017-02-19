Партнеры NVIDIA приступили к производству графических ускорителей GeForce GTX 1080 Ti. Об этом сообщает ресурс Nordic Hardware.

Презентация новой флагманской видеокарты состоится 28 февраля. В этот же день в продажу может поступить референсная модель в исполнении Founders Edition, стоимость которой составит $899. Решения от производителей появятся после 20 марта и будут доступны по цене от $799.





GeForce GTX 1080 Ti приписывают графический процессор GP102, располагающий 3328 ядрами CUDA. Также карточка получит 10 или 12 ГБ памяти GDDR5X и 384-битную шину. Частотные характеристики GPU составят 1503/1623 МГц, а пропускная способность — 480 ГБ/с. Энергопотребление будет находится на уровне 250 Вт.