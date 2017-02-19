В мексиканской системе пещер ученые обнаружили микроорганизмы, заключенные в соляные кристаллы, возраст которых может составлять 50 000 лет. Об этом сообщает Phys.org .



Фото: Penny Boston / phys.org

40 различных штаммов микроорганизмов в спящем состоянии были обнаружены в пещерах Найка в Мексике на глубине около 800 метров. Микробы смогли существовать на таких минералах, как железо и марганец.

Возраст микроорганизмов сторонние специалисты определили по их расположению внутри кристаллов и скорости роста соляных образований. ДНК микробов оказалась уникальна: их ближайшие родственники на 10% отличаются от них генетически. Это значит, что они отстоят от любых известных нам форм жизни настолько, насколько люди отстоят от грибов.



Фото: Penny Boston / phys.org



Фото: Penny Boston / phys.org

«Это настоящая супержизнь», — говорит Пенелопа Бостон, глава Института астробиологии НАСА. Исследователи представили свою находку на научной конференции, однако работа пока не была опубликована в рецензируемом научном журнале.

Если открытие подтвердится, оно станет примером того, насколько экстремальные условия способны выносить микроорганизмы. Этих микробов нельзя назвать старейшими в мире: несколько лет назад другая группа ученых опубликовала исследование о микробах в ловушке льда и соли, возраст которых может составлять полмиллиона лет.