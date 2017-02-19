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Ученые нашли "супержизнь" возрастом 50 тысяч лет
20.02.2017 09:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В мексиканской системе пещер ученые обнаружили микроорганизмы, заключенные в соляные кристаллы, возраст которых может составлять 50 000 лет. Об этом сообщает
40 различных штаммов микроорганизмов в спящем состоянии были обнаружены в пещерах Найка в Мексике на глубине около 800 метров. Микробы смогли существовать на таких минералах, как железо и марганец.
Возраст микроорганизмов сторонние специалисты определили по их расположению внутри кристаллов и скорости роста соляных образований. ДНК микробов оказалась уникальна: их ближайшие родственники на 10% отличаются от них генетически. Это значит, что они отстоят от любых известных нам форм жизни настолько, насколько люди отстоят от грибов.
«Это настоящая супержизнь», — говорит Пенелопа Бостон, глава Института астробиологии НАСА. Исследователи представили свою находку на научной конференции, однако работа пока не была опубликована в рецензируемом научном журнале.
Если открытие подтвердится, оно станет примером того, насколько экстремальные условия способны выносить микроорганизмы. Этих микробов нельзя назвать старейшими в мире: несколько лет назад другая группа ученых опубликовала исследование о микробах в ловушке льда и соли, возраст которых может составлять полмиллиона лет.
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В мексиканской системе пещер ученые обнаружили микроорганизмы, заключенные в соляные кристаллы, возраст которых может составлять 50 000 лет. Об этом сообщает...
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