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С марта дорожают услуги "Атлант Телеком"

20.02.2017 11:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Интернет-провайдер «Атлант Телеком» объявил об изменении стоимости тарифных планов. Для абонентов подорожает и фиксированный доступ в Сеть, и телевидение.

С марта дорожают услуги "Атлант Телеком"
Фото: arci.com.mx

Новые тарифы начнут действовать 1 марта 2017 года. Регулярные платежи вырастут в среднем на 11%. Изменения затронут большинство предложений провайдера, включая актуальные и архивные тарифы.

К примеру, абонентам тарифного плана Wi-Fi лайт с марта нужно будет платить 19,9 рубля в месяц (+10,5%), Wi-Fi — 26 рублей (+10,9%), Wi-Fi+TV лайт — 31 рубль (+10,7%), Wi-Fi + TV — 37 рублей (+11,3%).

Также с 1 апреля провайдер прекратит оказание некоторых архивных услуг — таких как «Эконом», «Твоя Территория» и «Базовый 1». Абонентам предложат перейти на другие тарифные планы или дождаться автоматического перевода на более актуальный тариф.

 
 
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Интернет-провайдер «Атлант Телеком» объявил об изменении стоимости тарифных планов. Для абонентов подорожает и фиксированный доступ в Сеть, и телевидение.

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