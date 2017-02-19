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"Атлант Телеком" повышает тарифы - в среднем на 11%

20.02.2017 12:14 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Интернет-провайдер "Атлант Телеком" с 1 марта поднимает стоимость тарифных планов для физических и юридических лиц, сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

Провайдер в минувшем году модернизировал некоторые тарифные планы — в частности, была увеличена скорость и расширены возможности для абонентов в плане допсервисов.

С 1 марта 2017 года "Атлант Телеком" решил снять все ограничения по объему скоростного трафика на доступных для подключения тарифных планах для частных клиентов. С этого же дня услуги провайдера станут дороже.

"С 1 марта также изменится стоимость тарифных планов для физических и юридических лиц — в среднем она увеличится на 11%. Обслуживание на некоторых архивных тарифах будет прекращено, а Абонентам (около 2,8% от базы) в течение месяца предложат перейти на более актуальные тарифные планы", — уточнили в компании.

Обновленные тарифные планы уже размещены на сайте "Атлант Телекома".

Также с марта будут подняты некоторые тарифные планы мобильного оператора life:) и некоторых других интернет-провайдеров.

"Атлант Телеком" в минувшем году был куплен мобильным оператором velcom. На тот момент провайдер насчитывал 126 тысяч абонентов фиксированной связи и 49 тысяч абонентов кабельного телевидения.

 
Теги: Минск
 
 
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Оператор снимает ограничения по объему скоростного трафика с 1 марта, тогда же подорожают и тарифные планы.

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