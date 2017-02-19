18 и 19 февраля 2017 года в Минске прошел Хакатон в рамках республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend. В эти выходные дни площадка собрала около 300 человек из самых разных профессиональных областей, а Хакатон стал одним из крупнейших не только в Беларуси, но и Европе.

Маркетологи и программисты, PR-специалисты и физики, преподаватели, доктора и дизайнеры объединились для создания интереснейших проектов, отличительной чертой которых являлась социальная направленность.

На два дня стартап-хаб Imaguru превратился в рабочее пространство для 48 команд и их идей. В течение двух дней помимо непосредственной работы над проектами, все участники получили уникальную возможность поучаствовать в мастер-классах, skype-calls с международными экспертами, встретиться и пообщаться с менторами, а также приобрести коллег и новых друзей.





И, конечно же, не обошлось и без соревновательного духа, ведь призовой фонд Хакатона составил более 6000 рублей. Этих денег хватит победителям для уверенных первых шагов реализации проектов.

Создание народного учебника, чат-бот, который «за руку» проведет граждан по различным административным гос.процедурам, инклюзивная музыкальная студия, электронный помощник для службы занятости и многие другие проекты были проработаны на Хакатоне. К финалу и публичной защите были допущены 22 команды. Непростой выбор стоял перед членами жюри и меценатами, и после напряженной дискуссии было награждено 16 проектов.

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Победителями Хакатона стали 2 проекта:

Проекты Proinsult (решение для реабилитации пациентов после инсульта) и "Народный учебник" (школьные учебники по дисциплинам, совместно созданные лучшими практикующими учителями страны и выверенные учениками), кроме прямого прохождения в финал Девятого конкурса социальных проектов Social Weekend, были отмечены также в номинациях Юрия Мельничека "Проекты в области образования, медицины и здорового образа жизни" (1500 рублей) и Юрия Зиссера (1500 рублей) соответственно.

Еще два проекта по профориентации школьников победили в дополнительной номинации Ассоциации "Образование для будущего" - Lighthouse и Prowork. Они также прошли в Суперфинал Хакатона и были поддержаны на 500 рублей каждый.

Проект "Бот-госслужащий" напрямую прошел в четвертьфинал Девятого конкурса социальных проектов Social Weekend и получил бесплатное обучение представителя команды в проекте TechMinsk.

Со всеми финалистами и наградами Хакатона вы можете ознакомиться на официальной странице .

Впереди Суперфинал Хакатона, где команды покажут свой прогресс за месяц и смогут получить дополнительные призы, и Народное голосование за проекты Девятого республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend (заявки принимаются до 28 февраля ).