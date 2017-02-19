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Названы сроки создания новейшей зенитной системы С-500

20.02.2017 14:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Заместитель министра обороны России Юрий Борисов рассказал, что первый опытный образец зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» будет готов к 2020 году, сообщают РИА «Новости».

Названы сроки создания новейшей зенитной системы С-500
Фото: copy-models.com

С-500 — это универсальный ЗРС, способный перехватывать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Такой ЗРС может существенно усилить противоракетную оборону России.

Радиус поражения целей новой системой составляет порядка 600 км. С-500 может одновременно обнаружить и поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также боевые блоки гиперзвуковых ракет.

Ранее главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев заявил, что С-500 могут начать поступать в войска уже в 2016 году. По его словам, С-500 способна поражать цели на высоте до 200 км, а первый полк, вооруженный этими комплексами, будет прикрывать Москву.

 
 
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Заместитель министра обороны России Юрий Борисов рассказал, что первый опытный образец зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» будет готов к 2020 году, сообщают...

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