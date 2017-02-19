От антарктического ледника Пайн-Айленд отделился айсберг длиной около двух километров. Об этом сообщает Popular Mechanics со ссылкой на снимки спутника Landsat 8.

На снимках от 24 января 2017 года ледник был целым, а 26 января айсберг уже отдалился от берега. Размеры отколовшегося региона — примерно 1,5 километра в ширину и около 8 в длину. Его площадь сравнима с размерами 1680 футбольных полей или всего Советского района Минска (13 км²).

Отколовшийся массив льда — сравнительно небольшой. Гляциологи считают, что причиной раскола стало подобие «афтершока» событий 2015 года. Тогда в этом же регионе от ледника откололся в десять раз больший айсберг площадью 583 квадратных километра.



24 января все было спокойно… Изображение: NASA Earth Observatory



…а 26 января от ледника откололся массив льда. Изображение: NASA Earth Observatory

Отделение этого айсберга специалисты не связывают напрямую с глобальным потеплением. Однако предыдущие исследования показали, что ледник Пайн-Айленд постепенно становится тоньше и меньше.

В конце прошлого года стало известно , что трещины в нем появляются из-за глубинного раскола. Наиболее вероятной причиной появления таких трещин ученые называют потепление Мирового океана, которое привело к размягчению нижнего слоя льда.

Скорее всего, это не последний айсберг, который откалывается от Пайн-Айленд. На снимках заметны трещины, которые могут указывать на границы новых расколов.