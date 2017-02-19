|
от Антарктиды откололся айсберг
20.02.2017 14:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
От антарктического ледника Пайн-Айленд отделился айсберг длиной около двух километров. Об этом сообщает
На снимках от 24 января 2017 года ледник был целым, а 26 января айсберг уже отдалился от берега. Размеры отколовшегося региона — примерно 1,5 километра в ширину и около 8 в длину. Его площадь сравнима с размерами 1680 футбольных полей или всего Советского района Минска (13 км²).
Отколовшийся массив льда — сравнительно небольшой. Гляциологи считают, что причиной раскола стало подобие «афтершока» событий 2015 года. Тогда в этом же регионе от ледника откололся в десять раз больший айсберг площадью 583 квадратных километра.
Отделение этого айсберга специалисты не связывают напрямую с глобальным потеплением. Однако предыдущие исследования показали, что ледник Пайн-Айленд постепенно становится тоньше и меньше.
В конце прошлого года
Скорее всего, это не последний айсберг, который откалывается от Пайн-Айленд. На снимках заметны трещины, которые могут указывать на границы новых расколов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От антарктического ледника Пайн-Айленд отделился айсберг длиной около двух километров. Об этом сообщает Popular Mechanics со ссылкой на снимки спутника Landsat 8.
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии