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Топ-менеджер Google намекнул на название нового Android

20.02.2017 16:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Возможно, вслед за Android Nougat можно ждать версию операционной системы под названием Oreo. На это намекнул старший вице-президент Google Хироши Локхеймер (Hiroshi Lockheimer) в своем Twitter.

Топ-менеджер Google намекнул на название нового Android

Напомним, каждая новая версия Android получает название в честь сладкого лакомства. Встречаются как общие названия, так и известные бренды, выходят они в алфавитном порядке. В 2013 году появилась система KitKat, в 2014 — Lollipop, в 2015 — Marshmallow, а в 2016 — Nougat.

Каждое следующее название компания держит в секрете до самой презентации. Как будет называться Android 8.0, который выйдет в 2017 году? Вице-президент Google Хироши Локхеймер неожиданно решил опубликовать GIF-изображение с тортом из печенья Oreo.

 
 
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Возможно, вслед за Android Nougat можно ждать версию операционной системы под названием Oreo. На это намекнул старший вице-президент Google Хироши Локхеймер (Hiroshi Lockheimer)...

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