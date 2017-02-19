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Топ-менеджер Google намекнул на название нового Android
20.02.2017 16:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Возможно, вслед за Android Nougat можно ждать версию операционной системы под названием Oreo. На это
Напомним, каждая новая версия Android получает название в честь сладкого лакомства. Встречаются как общие названия, так и известные бренды, выходят они в алфавитном порядке. В 2013 году появилась система KitKat, в 2014 — Lollipop, в 2015 — Marshmallow, а в 2016 — Nougat.
Каждое следующее название компания держит в секрете до самой презентации. Как будет называться Android 8.0, который выйдет в 2017 году? Вице-президент Google Хироши Локхеймер неожиданно решил опубликовать GIF-изображение с тортом из печенья Oreo.
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Возможно, вслед за Android Nougat можно ждать версию операционной системы под названием Oreo. На это намекнул старший вице-президент Google Хироши Локхеймер (Hiroshi Lockheimer)...
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