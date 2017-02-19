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Интернет-провайдер 'Атлант Телеком' проведет первый в Беларуси чемпионат по перетягиванию оптоволоконного кабеля
20.02.2017 17:58 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Интернет-провайдер "Атлант Телеком" совместно velcom проведет первый в Беларуси чемпионат по перетягиванию оптоволоконного кабеля.
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Интернет-провайдер 'Атлант Телеком' проведет первый в Беларуси чемпионат по перетягиванию оптоволоконного кабеля
Интернет-провайдер 'Атлант Телеком' совместно velcom проведет первый в Беларуси чемпионат по перетягиванию оптоволоконного кабеля.
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