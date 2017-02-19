Акционеры Harman поддержали сделку с компанией Samsung, которая еще в ноябре прошлого года предложила за американского производителя автомобильной электроники $8 миллиардов.

Некоторые акционеры сочли данную сумму недостаточной и затянули процесс продажи компании на несколько месяцев. Однако вопрос был вынесен на очередное собрание акционеров, которое состоялось 17 февраля. Большинство проголосовало за сделку, тогда как против нее выступили только 4,5% акционеров.





Ранее сообщалось, что если более 50% акционеров проголосую за продажу Harman, то все остальные будут обязаны продать свои доли в компании.

В ближайшие месяцы сделка будет рассмотрена антимонопольными органами в США, ЕС, Китае и Южной Корее. Samsung планирует закрыть ее в третьем квартале.