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Акционеры Harman одобрили сделку с Samsung

20.02.2017 15:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Акционеры Harman поддержали сделку с компанией Samsung, которая еще в ноябре прошлого года предложила за американского производителя автомобильной электроники $8 миллиардов.

Некоторые акционеры сочли данную сумму недостаточной и затянули процесс продажи компании на несколько месяцев. Однако вопрос был вынесен на очередное собрание акционеров, которое состоялось 17 февраля. Большинство проголосовало за сделку, тогда как против нее выступили только 4,5% акционеров.

Акционеры Harman одобрили сделку с Samsung

Ранее сообщалось, что если более 50% акционеров проголосую за продажу Harman, то все остальные будут обязаны продать свои доли в компании.

В ближайшие месяцы сделка будет рассмотрена антимонопольными органами в США, ЕС, Китае и Южной Корее. Samsung планирует закрыть ее в третьем квартале.

 
 
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Акционеры Harman поддержали сделку с компанией Samsung, которая еще в ноябре прошлого года предложила за...

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