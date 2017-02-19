Производители приступили к тестированию ноутбуков на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 820, которые работают под управлением операционной системы Windows 10.

Речь идет о не слишком мощных устройствах с 4 ГБ оперативной памяти, которые прекрасно справляются с воспроизведением видео высокой четкости и обеспечивают доступ в интернет с помощью браузера Edge. В продажу новинки поступят во втором полугодии и должны стоить недорого. В противном случаем им будет сложно конкурировать с хромбуками.





Ранее Microsoft показала ARM-версию Windows 10, которая имеет настольный интерфейс и позволяет запускать компьютерные программы. Также она поддерживает универсальные приложения из магазина Windows Store.