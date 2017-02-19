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Производители уже тестируют ноутбуки на базе Snapdragon 820 и Windows 10
20.02.2017 17:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Производители приступили к тестированию ноутбуков на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 820, которые работают под управлением операционной системы Windows 10.
Речь идет о не слишком мощных устройствах с 4 ГБ оперативной памяти, которые прекрасно справляются с воспроизведением видео высокой четкости и обеспечивают доступ в интернет с помощью браузера Edge. В продажу новинки поступят во втором полугодии и должны стоить недорого. В противном случаем им будет сложно конкурировать с хромбуками.
Ранее Microsoft показала ARM-версию Windows 10, которая имеет настольный интерфейс и позволяет запускать компьютерные программы. Также она поддерживает универсальные приложения из магазина Windows Store.
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Производители приступили к тестированию ноутбуков на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 820, которые...
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