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Производители уже тестируют ноутбуки на базе Snapdragon 820 и Windows 10

20.02.2017 17:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Производители приступили к тестированию ноутбуков на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 820, которые работают под управлением операционной системы Windows 10.

Речь идет о не слишком мощных устройствах с 4 ГБ оперативной памяти, которые прекрасно справляются с воспроизведением видео высокой четкости и обеспечивают доступ в интернет с помощью браузера Edge. В продажу новинки поступят во втором полугодии и должны стоить недорого. В противном случаем им будет сложно конкурировать с хромбуками.

Производители уже тестируют ноутбуки на базе Snapdragon 820 и Windows 10

Ранее Microsoft показала ARM-версию Windows 10, которая имеет настольный интерфейс и позволяет запускать компьютерные программы. Также она поддерживает универсальные приложения из магазина Windows Store.

 
 
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Производители приступили к тестированию ноутбуков на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 820, которые...

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