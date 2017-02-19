Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что 2017-й станет потрясающим годом для владельцев Xbox One.

В этом году компания планирует выпустить больше эксклюзивных проектов для Xbox One и Windows 10, чем в 2016-м. Главным же событием должен стать запуск приставки Xbox Scorpio, которая поступит в продажу к началу рождественского сезона, сообщает InGame .





Также Спенсер намекнул, что не все игры Microsoft будут поддерживать концепцию Play Anywhere. Будут эксклюзивы как для PC, так и Xbox One. Почему компания внезапно передумала выпускать свои проекты на двух платформах одновременно, не уточняется.

Новые PC-игры Microsoft работают только на Windows 10 и доступны только в магазине Windows Store. Судя по тому, что никакая статистика не приводится, продаются они плохо. Во многом это связано с тем, что компания игнорирует пользователей Windows 7 и пытается навязать конкуренцию сервису цифровой дистрибуции Steam, но пока ее фирменный магазин вызывает лишь рвотный рефлекс.