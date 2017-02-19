﻿ Не все игры Microsoft будут выходить на PC. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Не все игры Microsoft будут выходить на PC

20.02.2017 18:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что 2017-й станет потрясающим годом для владельцев Xbox One.

В этом году компания планирует выпустить больше эксклюзивных проектов для Xbox One и Windows 10, чем в 2016-м. Главным же событием должен стать запуск приставки Xbox Scorpio, которая поступит в продажу к началу рождественского сезона, сообщает InGame.

Не все игры Microsoft будут выходить на PC

Также Спенсер намекнул, что не все игры Microsoft будут поддерживать концепцию Play Anywhere. Будут эксклюзивы как для PC, так и Xbox One. Почему компания внезапно передумала выпускать свои проекты на двух платформах одновременно, не уточняется.

Новые PC-игры Microsoft работают только на Windows 10 и доступны только в магазине Windows Store. Судя по тому, что никакая статистика не приводится, продаются они плохо. Во многом это связано с тем, что компания игнорирует пользователей Windows 7 и пытается навязать конкуренцию сервису цифровой дистрибуции Steam, но пока ее фирменный магазин вызывает лишь рвотный рефлекс.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что 2017-й станет потрясающим годом для...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Интернет-провайдер 'Атлант Телеком' проведет первый в Беларуси чемпионат по перетягиванию оптоволоконного кабеля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика