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67-летний дедушка из Бреста оплатил "штраф МВД" за просмотр порно: возбуждено уголовное дело
21.02.2017 12:50 — Новости Hi-Tech | Tut.by
Печально известный вирус, который блокирует компьютеры якобы за просмотр порно, все еще гуляет по просторам байнета. На этот раз жертвами электронного вымогателя стали двое жителей Бреста, сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.
На удочку злоумышленника попался 67-летний пенсионер. 27 ноября прошлого года на экране его ноутбука появилось сообщение с гербом МВД Беларуси, где указывалось, что его устройство заблокировано за просмотр порнографии. Для того чтобы компьютер «ожил», дедушке предложили перечислить 200 рублей на электронный кошелек платежной системы Belqi. На следующий день пенсионер провел транзакцию.
В тот же день электронные мошенники пытались таким же образом обмануть и 30-летнего жителя Бреста. Мужчина электронный кошелек злоумышленников не пополнял, а сразу обратился в милицию.
Кобринский РОСК возбудил уголовное дело по статьям «Мошенничество» (ч.1 ст. 209 УК) и «Покушение на мошенничество» (ч.1 ст. 14 ч.1 ст. 209 УК). Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.
Вирус-блокировщик уже несколько лет беспокоит белорусов. В прошлом году в Орше
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Ставки вируса-блокировщика значительно выросли. На этот раз злоумышленники требуют со своих жертв по 200 рублей.
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