Печально известный вирус, который блокирует компьютеры якобы за просмотр порно, все еще гуляет по просторам байнета. На этот раз жертвами электронного вымогателя стали двое жителей Бреста, сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.





На удочку злоумышленника попался 67-летний пенсионер. 27 ноября прошлого года на экране его ноутбука появилось сообщение с гербом МВД Беларуси, где указывалось, что его устройство заблокировано за просмотр порнографии. Для того чтобы компьютер «ожил», дедушке предложили перечислить 200 рублей на электронный кошелек платежной системы Belqi. На следующий день пенсионер провел транзакцию.

В тот же день электронные мошенники пытались таким же образом обмануть и 30-летнего жителя Бреста. Мужчина электронный кошелек злоумышленников не пополнял, а сразу обратился в милицию.

Кобринский РОСК возбудил уголовное дело по статьям «Мошенничество» (ч.1 ст. 209 УК) и «Покушение на мошенничество» (ч.1 ст. 14 ч.1 ст. 209 УК). Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Как киберпреступники из обычных белорусов делают «дропов» и «торговцев спайсами»

Вирус-блокировщик уже несколько лет беспокоит белорусов. В прошлом году в Орше начался процесс над четырьмя молодыми людьми , которые «штрафовали» белорусов за просмотр порно. В ходе следствия установлено около 120 потерпевших — это жители различных регионов Беларуси, люди разного возраста, пола и статуса. В реальности граждан, оплативших такие штрафы, гораздо больше. Исходя из перечисленных сумм можно полагать, что жертвами злоумышленников стали более тысячи человек.

Если вы увидите такое окно, ни в коем случае не перечисляйте деньги мошенникам. Белорусские правоохранительные органы никогда не взыскивают штрафы через интернет. К тому же в нашей стране нет юридической ответственности за посещение порносайтов.