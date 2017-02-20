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Картинка дня: в курином яйце оказалось еще одно

21.02.2017 14:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Американский специалист по выживанию Мэнни Эдвардс поделился видеозаписью с необычным куриным яйцом на YouTube. На ролик обратило внимание издание Mashable.

Картинка дня: в курином яйце оказалось еще одно
Изображение: SNO Multimedia / youtube.com

На видео жена Эдвардса трясет крупное яйцо, а после разбивает его. Внутри обнаруживается белок, желток и еще одно яйцо поменьше. Содержимое маленького яйца ничем не отличается от всех остальных куриных яиц.

Двойные яйца у куриц появляются из-за явления под названием «контр-перистальтическое сокращение», которое встречается довольно редко. Так происходит в случаях, когда яйцо возвращается вверх по яйцеводу, а вокруг него образуется еще одно яйцо.

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Итоговое яйцо получается очень большим. «Я удивлен, что оно не убило мою курицу», — написал Эдвардс в подписи к видео. Также он рассказал, что никто из домашних не захотел съесть двойное яйцо, поэтому его жена сделала из него маску для волос.

 
 
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Американский специалист по выживанию Мэнни Эдвардс поделился видеозаписью с необычным куриным яйцом на YouTube. На ролик обратило внимание издание Mashable.

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