МИНСК, 21 фев — Sputnik. Компания Samsung намерена возобновить продажи смартфонов Galaxy Note 7, исправив проблемы с возгоранием батареи, сообщила во вторник газета Independent.

Продажи Galaxy Note 7 стартовали в Южной Корее в августе прошлого года, и уже в начале сентября вендор объявил об отзыве 2,5 миллиона смартфонов после участившихся сообщений об их возгорании во время зарядки. В октябре Samsung Electronics приостановил производство смартфона до выяснения причины неполадок.

По информации британского издания, модифицированная версия смартфона будет продаваться на рынках развивающихся стран, в частности, Вьетнама и Индии, чтобы избежать штрафов от властей Южной Кореи за то, что партия изъятых из продажи устройств не была утилизирована.

Сообщается, что Samsung снизил емкость батареи смартфона с 3500 милиампер в час до 3200-3000. Продажи должны начаться уже в июне текущего года.

Накануне правительство Южной Кореи подтвердило, что причиной возгорания смартфонов стали дефекты батареи, в частности плохая изоляция.