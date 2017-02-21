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Samsung планирует снова продавать Galaxy Note 7

21.02.2017 19:57 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Компания Samsung намерена возобновить продажи смартфонов Galaxy Note 7, исправив проблемы с возгоранием батареи, сообщила во вторник газета Independent.

Samsung планирует снова продавать Galaxy Note 7
© RUPTLY.
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Продажи Galaxy Note 7 стартовали в Южной Корее в августе прошлого года, и уже в начале сентября вендор объявил об отзыве 2,5 миллиона смартфонов после участившихся сообщений об их возгорании во время зарядки. В октябре Samsung Electronics приостановил производство смартфона до выяснения причины неполадок.

По информации британского издания, модифицированная версия смартфона будет продаваться на рынках развивающихся стран, в частности, Вьетнама и Индии, чтобы избежать штрафов от властей Южной Кореи за то, что партия изъятых из продажи устройств не была утилизирована.

Сообщается, что Samsung снизил емкость батареи смартфона с 3500 милиампер в час до 3200-3000. Продажи должны начаться уже в июне текущего года.

Накануне правительство Южной Кореи подтвердило, что причиной возгорания смартфонов стали дефекты батареи, в частности плохая изоляция.

 
Теги: Минск
 
 
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Южнокорейский вендор снизил емкость батареи смартфона и уже летом начнет продавать "семерку" в Индии и Вьетнаме.

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