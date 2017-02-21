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Первый после аварии грузовик "Прогресс МС" стартовал к МКС
22.02.2017 09:25 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев — Sputnik. Запущенный к Международной космической станции с космодрома "Байконур" грузовой корабль "Прогресс МС" совершил успешный старт и уже отделился от последней в истории ракеты-носителя "Союз-У", передает
По информации ЦУП, отделение состоялось в расчетное время, стыковка должна состояться в первой половине дня среды в автоматическом режиме.
"Прогресс МС-05" везет на МКС около 2,5 тонны различных грузов, включая одежду и предметы личной гигиены для космонавтов, продукты питания, топливо, воду и научное оборудование. Отмечается, что помимо стандартного набора яблок и цитрусовых грузовик привезет на МКС четыре вида овсяных каш и яблочно-клюквенную приправу для мясных блюд.
Ракета-носитель "Союз-У" в последний раз вывела на орбиту космический грузовик. Выпускаемая с 1973 года ракета стала самой массовой за всю историю советского и российского освоения космоса. Всего "Союз-У" совершил 788 пусков, из которых 22 оказались неудачными.
Последний запуск связки "Союз-У"-"Прогресс МС-04" потерпел аварию. Грузовой корабль
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Космический корабль везет на МКС различные грузы, включая продукты питания, предметы одежды, воду, топливо и оборудование для научных экспериментов.
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