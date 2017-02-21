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Геймер умер после 22 часов стрима World of Tanks

22.02.2017 09:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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35-летний геймер Брайан «PoShYbRiD» Виньо из США умер 20 февраля на 23 часу суточного благотворительного стрим-марафона. Об этом сообщили модераторы его канала на Twitch посредством чат-бота.

После 22 часов стрима, в 3.30 утра по местному времени, игрок отошел от компьютера, чтобы покурить. С тех пор PoShYbRiD не появлялся на веб-камере, и зрители решили, что он уснул.

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В 19 часов аккаунт стримера в Discord изменил статус на «в сети», но на сообщение товарищей по клану FAME ответил полицейский, который сообщил о смерти PoShYbRiD. Причина смерти пока не сообщается

Запись последней трансляции представители компании удалили по запросу друзей Брайана, а сам канал геймера сделали «памятным» — теперь пользователи размещают в нем прощальные слова стримеру.

Геймер умер после 22 часов стрима World of Tanks

Как следует из данных PoShYbRiD на Twitch, он играл в World of Tanks около пяти лет на американском, европейском и российском серверах. Его стримы просмотрели более 350 тыс. раз.

24-часовые трансляции в поддержку благотворительных организаций проходят на Twitch регулярно. Мировой рекорд по длительности стрима принадлежит Джону «AugustArcher» Аймеру. Он играл в League of Legends 72 часа с двумя перерывами по два часа и собрал более 900 долларов.

 
 
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35-летний геймер Брайан «PoShYbRiD» Виньо из США умер 20 февраля на 23 часу суточного благотворительного стрим-марафона. Об этом сообщили модераторы его канала на Twitch...

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