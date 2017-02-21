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В атмосфере Земли по неизвестной причине повысился уровень йода-131
22.02.2017 10:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В атмосфере Земли в январе 2017 года зафиксировали незначительное повышение содержания радиоактивного изотопа
Мониторинговые службы
Впервые повышение содержания изотопа зафиксировали в Норвегии, но мониторинговая служба страны
После финского и французского отчетов в твиттере
Почему повысилось содержание йода-131 в атмосфере, неизвестно. Как заявила сотрудница норвежской мониторинговой службы Астрид Лиланд, измерения показывают, что источник утечки
В 2011 году в атмосфере Земли зафиксировали примерно такое же повышение содержания йода-131. Как и сейчас, не было известно, почему это произошло. Только в 2017 году вышла
«Расследование утечки продолжается: в Европу прилетел американский самолет WC-135, который используется для мониторинга последствий ядерных испытаний и аварий на атомных предприятиях», — пишет Science Alert.
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В атмосфере Земли в январе 2017 года зафиксировали незначительное повышение содержания радиоактивного изотопа йод-131. Об этом стало известно в феврале, и тут же...
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