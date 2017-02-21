|
ПВТ не смог заработать 1 миллиард долларов за год
22.02.2017 11:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В 2016 году экспорт и объем привлеченных иностранных инвестиций Парка высоких технологий увеличились на 16%. Об этом рассказал директор администрации ПВТ Валерий Цепкало во время пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего года.
Объем производства компьютерных программ в 2017 году составил 1 790,2 миллиона рублей, или 904,4 миллиона долларов, обеспечив годовой темп роста на уровне 42% (с учетом изменения курса доллара и дефлятора ВВП — 19%).
В июле прошлого года Валерий Цепкало предположил, что по итогам года ПВТ
Во-первых, речь о падении экспорта в Россию сразу на 43% из-за падения цен на энергоносители и уменьшения заработка российских программистов. Во-вторых, на итоговых результатах отразилось падение курса евро и фунта стерлингов по отношению к доллару (у резидентов ПВТ много партнеров в Европе).
Тем не менее, по словам Цепкало, Беларусь в целом и ПВТ в частности, продемострировали очень хороший рост в 19%, при том, что мировой рынок IT последние годы растет максимум на 3% в год.
Объем экспорта Парка высоких технологий в 2016 году увеличился на 16% и составил 820,6 миллионов долларов США. Доля экспорта в общем объеме производства Парка составила 91%.
Разработанное в ПВТ программное обеспечение поставлялось заказчикам из 67 стран мира. Почти половина экспорта пришлась на страны Западной Европы, 43,2% — на США. Объем экспорта в Россию за год упал на 43%.
Так выглядит топ-5 крупнейших экспортеров ПВТ:
1. ИООО «ЭПАМ Системз»
2. СООО «Гейм Стрим»
3. Иностранное предприятие «АйБиЭй АйТиПарк»
4. ЗАО «Итранзишен»
5. ИООО «Техартгруп»
Объем внедрения программного обеспечения, разработанного в Парке высоких технологий, для белорусских предприятий составил 166,6 миллиона рублей. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился в 1,6 раза.
Сейчас в Парке зарегистрировано 165 компаний-резидентов, в которых работает более 27 тысяч человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2016 году экспорт и объем привлеченных иностранных инвестиций Парка высоких технологий увеличились на 16%. Об этом рассказал директор администрации ПВТ Валерий...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии