В 2016 году экспорт и объем привлеченных иностранных инвестиций Парка высоких технологий увеличились на 16%. Об этом рассказал директор администрации ПВТ Валерий Цепкало во время пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего года.



Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Объем производства компьютерных программ в 2017 году составил 1 790,2 миллиона рублей, или 904,4 миллиона долларов, обеспечив годовой темп роста на уровне 42% (с учетом изменения курса доллара и дефлятора ВВП — 19%).

В июле прошлого года Валерий Цепкало предположил, что по итогам года ПВТ может заработать миллиард долларов , однако этого не произошло по ряду причин.

Во-первых, речь о падении экспорта в Россию сразу на 43% из-за падения цен на энергоносители и уменьшения заработка российских программистов. Во-вторых, на итоговых результатах отразилось падение курса евро и фунта стерлингов по отношению к доллару (у резидентов ПВТ много партнеров в Европе).

Тем не менее, по словам Цепкало, Беларусь в целом и ПВТ в частности, продемострировали очень хороший рост в 19%, при том, что мировой рынок IT последние годы растет максимум на 3% в год.

Объем экспорта Парка высоких технологий в 2016 году увеличился на 16% и составил 820,6 миллионов долларов США. Доля экспорта в общем объеме производства Парка составила 91%.

Разработанное в ПВТ программное обеспечение поставлялось заказчикам из 67 стран мира. Почти половина экспорта пришлась на страны Западной Европы, 43,2% — на США. Объем экспорта в Россию за год упал на 43%.

Так выглядит топ-5 крупнейших экспортеров ПВТ:

1. ИООО «ЭПАМ Системз»

2. СООО «Гейм Стрим»

3. Иностранное предприятие «АйБиЭй АйТиПарк»

4. ЗАО «Итранзишен»

5. ИООО «Техартгруп»

Объем внедрения программного обеспечения, разработанного в Парке высоких технологий, для белорусских предприятий составил 166,6 миллиона рублей. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился в 1,6 раза.

Сейчас в Парке зарегистрировано 165 компаний-резидентов, в которых работает более 27 тысяч человек.