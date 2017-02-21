Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX не смог выполнить запланированную стыковку с Международной космической станцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NASA .



Фото: NASA / twitter.com

«Корабль Dragon компании SpaceX не смог выполнить запланированную на сегодня стыковку с МКС», — говорится в Twitter NASA.

«Центр управления полетами оценивает возможность для следующей попытки», — отмечается в блоге станции на сайте NASA.

Американский отраслевой сайт NASAspaceflight.com сообщает, что операция была прервана во время подхода корабля к МКС. По данным издания, стыковка была отменена из-за ошибки в работе с американской системой GPS, которая используется для навигации корабля в космосе.