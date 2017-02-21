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Космический грузовик Dragon не смог пристыковаться к МКС

22.02.2017 13:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX не смог выполнить запланированную стыковку с Международной космической станцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NASA.

Космический грузовик Dragon не смог пристыковаться к МКС
Фото: NASA / twitter.com

«Корабль Dragon компании SpaceX не смог выполнить запланированную на сегодня стыковку с МКС», — говорится в Twitter NASA.

«Центр управления полетами оценивает возможность для следующей попытки», — отмечается в блоге станции на сайте NASA.

Американский отраслевой сайт NASAspaceflight.com сообщает, что операция была прервана во время подхода корабля к МКС. По данным издания, стыковка была отменена из-за ошибки в работе с американской системой GPS, которая используется для навигации корабля в космосе.

 
 
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Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX не смог выполнить запланированную стыковку с Международной космической станцией. Об этом сообщает...

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