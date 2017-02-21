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Космический грузовик Dragon не смог пристыковаться к МКС
22.02.2017 13:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX не смог выполнить запланированную стыковку с Международной космической станцией. Об этом сообщает
«Корабль Dragon компании SpaceX не смог выполнить запланированную на сегодня стыковку с МКС», — говорится в Twitter NASA.
«Центр управления полетами оценивает возможность для следующей попытки», — отмечается в блоге станции на сайте NASA.
Американский отраслевой сайт
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Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX не смог выполнить запланированную стыковку с Международной космической станцией. Об этом сообщает...
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