Выпавший снег на севере Китая заставил коммунальщиков из городка Батоу применить танк для его уборки. Необычную машину засняли случайные прохожие, пишет china.org.



Фото: youth.cn

Судя по всему, под уборку снега китайцы приспособили танк Тип-59, предварительно демонтировав с него башню и установив на месте мехвода импровизированную остекленную кабину.



Фото: youth.cn

Для борьбы со снегом танк снабдили реактивным двигателем от истребителя, который установили вместо башни. Такая установка производит огромное количество тепла, эффективно растапливая снег на большой площади.

Максимальная скорость передвижения необычного снегоуборщика составляет 50 км/ч. Во время уборки улиц машина движется со скоростью 20−30 км/ч.