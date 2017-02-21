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Минчане начали искать преступников через соцсети
22.02.2017 15:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Минчане Анна Тишкевич и Алексей Литовка предложили новый способ поиска преступников. Вдобавок к привычным бумажным ориентировкам они создали аккаунты для розыска в Facebook. Одного из правонарушителей уже задержали.
Анна и Алексей создали шесть аккаунтов с именами преступников в розыске. В них разместили ключевую информацию из ориентировок, которая есть в открытом доступе. Аватар каждого выглядит как традиционный фоторобот с плашкой «Разыскивается». Также на странице — просьба добавить человека в друзья, информация о преступлении и телефоны милиции.
Алгоритм Facebook «Вы можете их знать» анализирует информацию, указанную пользователем о себе. По этим точкам он ищет возможных знакомых. Их могут объединять город, школа, ВУЗ, место работы. А главное — общие друзья.
Аккаунты преступников начали регулярно попадать в блок «Вы можете их знать». Пользователи видели их в своих новостных лентах и стали добавлять их в друзья.
— Дальше все работает по принципу снежного кома: чем больше у преступника друзей на Facebook, тем чаще его аккаунт выпадает в блоке «Вы можете их знать», — рассказывает автор идеи Анна Тишкевич. — После запуска шести пилотных аккаунтов оказалось, что идея работает: пользователи Facebook вовлеклись и начали сами «френдить» аккаунты преступников без специального приглашения. На данный момент более 500 000 пользователей Facebook увидели фоторобот в блоке «Вы можете их знать» хотя бы раз.
Но главным достижением авторы проекта называют арест одного из шести преступников. В октябре прошлого года силовики
Авторы предложили свою идею МВД Беларуси. Там заинтересовались способом розыска, однако пока эту методику силовики на вооружение не взяли.
Сейчас в Facebook есть четыре белоруса в розыске.
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Минчане Анна Тишкевич и Алексей Литовка предложили новый способ поиска преступников. Вдобавок к привычным бумажным ориентировкам они создали аккаунты для...
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