Минчане Анна Тишкевич и Алексей Литовка предложили новый способ поиска преступников. Вдобавок к привычным бумажным ориентировкам они создали аккаунты для розыска в Facebook. Одного из правонарушителей уже задержали.

Анна и Алексей создали шесть аккаунтов с именами преступников в розыске. В них разместили ключевую информацию из ориентировок, которая есть в открытом доступе. Аватар каждого выглядит как традиционный фоторобот с плашкой «Разыскивается». Также на странице — просьба добавить человека в друзья, информация о преступлении и телефоны милиции.





Алгоритм Facebook «Вы можете их знать» анализирует информацию, указанную пользователем о себе. По этим точкам он ищет возможных знакомых. Их могут объединять город, школа, ВУЗ, место работы. А главное — общие друзья.

Аккаунты преступников начали регулярно попадать в блок «Вы можете их знать». Пользователи видели их в своих новостных лентах и стали добавлять их в друзья.





— Дальше все работает по принципу снежного кома: чем больше у преступника друзей на Facebook, тем чаще его аккаунт выпадает в блоке «Вы можете их знать», — рассказывает автор идеи Анна Тишкевич. — После запуска шести пилотных аккаунтов оказалось, что идея работает: пользователи Facebook вовлеклись и начали сами «френдить» аккаунты преступников без специального приглашения. На данный момент более 500 000 пользователей Facebook увидели фоторобот в блоке «Вы можете их знать» хотя бы раз.

Но главным достижением авторы проекта называют арест одного из шести преступников. В октябре прошлого года силовики задержали Виталия Шукана — учредителя ООО «АвтоХоумКомпани», обвиняемого в мошенничестве. Невозможно наверняка сказать, сработал ли именно аккаунт в Facebook. Известно, что до этого Шукан находился в розыске более двух лет. Нашли его спустя около полугода после появления аккаунта .

Авторы предложили свою идею МВД Беларуси. Там заинтересовались способом розыска, однако пока эту методику силовики на вооружение не взяли.

Сейчас в Facebook есть четыре белоруса в розыске. Александра Петкова ищут за мошенничество, Валерия Волкова — за убийство, Алексея Крупича — за разбой, Виктора Киршина — за половые сношения с малолетним, а Константина Михновца — за изнасилование заведомо несовершеннолетней.