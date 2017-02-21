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Минчане начали искать преступников через соцсети

22.02.2017 15:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Минчане Анна Тишкевич и Алексей Литовка предложили новый способ поиска преступников. Вдобавок к привычным бумажным ориентировкам они создали аккаунты для розыска в Facebook. Одного из правонарушителей уже задержали.

Анна и Алексей создали шесть аккаунтов с именами преступников в розыске. В них разместили ключевую информацию из ориентировок, которая есть в открытом доступе. Аватар каждого выглядит как традиционный фоторобот с плашкой «Разыскивается». Также на странице — просьба добавить человека в друзья, информация о преступлении и телефоны милиции.

Минчане начали искать преступников через соцсети

Алгоритм Facebook «Вы можете их знать» анализирует информацию, указанную пользователем о себе. По этим точкам он ищет возможных знакомых. Их могут объединять город, школа, ВУЗ, место работы. А главное — общие друзья.

Аккаунты преступников начали регулярно попадать в блок «Вы можете их знать». Пользователи видели их в своих новостных лентах и стали добавлять их в друзья.

Минчане начали искать преступников через соцсети

— Дальше все работает по принципу снежного кома: чем больше у преступника друзей на Facebook, тем чаще его аккаунт выпадает в блоке «Вы можете их знать», — рассказывает автор идеи Анна Тишкевич. — После запуска шести пилотных аккаунтов оказалось, что идея работает: пользователи Facebook вовлеклись и начали сами «френдить» аккаунты преступников без специального приглашения. На данный момент более 500 000 пользователей Facebook увидели фоторобот в блоке «Вы можете их знать» хотя бы раз.

Но главным достижением авторы проекта называют арест одного из шести преступников. В октябре прошлого года силовики задержали Виталия Шукана — учредителя ООО «АвтоХоумКомпани», обвиняемого в мошенничестве. Невозможно наверняка сказать, сработал ли именно аккаунт в Facebook. Известно, что до этого Шукан находился в розыске более двух лет. Нашли его спустя около полугода после появления аккаунта.

Авторы предложили свою идею МВД Беларуси. Там заинтересовались способом розыска, однако пока эту методику силовики на вооружение не взяли.

Сейчас в Facebook есть четыре белоруса в розыске. Александра Петкова ищут за мошенничество, Валерия Волкова — за убийство, Алексея Крупича — за разбой, Виктора Киршина — за половые сношения с малолетним, а Константина Михновца — за изнасилование заведомо несовершеннолетней.

 
 
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Минчане Анна Тишкевич и Алексей Литовка предложили новый способ поиска преступников. Вдобавок к привычным бумажным ориентировкам они создали аккаунты для...

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