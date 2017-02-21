



26 февраля в Москве пройдут «Цифровые Джунгли» - мероприятие в сфере digital и IT.

Перед аудиторией выступят представители ASUS, Microsoft, Intel, Avito, Playrix, 1С-Битрикс и других технологических компаний, как крупных, так и стартапов. Они расскажут о перспективах развития отрасли, профессиях будущего, глобализации интернет-пространства.

В рамках мероприятия пройдет международная битва стартапов. Пять городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Минск) представят свои проекты в пяти номинациях (интегратор, образование, инновация, креатив, социальный). Оцениваться стартапы будут по трем направлениям (готовность продукта, состав команды и емкость доступного рынка), также, будет пункт Инвестиционная Привлекательность. Каждому стартапу предоставится место на выставке (возможена установка роллпа, промостойки, буклетницы и раздаточных материалов).

Аудитория «Битвы Стартапов» - инвесторы, предприниматели, представители корпораций, представители инкубаторов и акселераторов и эксперты.

Основной целью мероприятия является предоставление пространства для коммерциализации перспективных бизнес-проектов, налаживание эффективного сотрудничества между авторами идей, менторами и инвесторами для совместной реализации проектов.

Среди экспертов и инвесторов:

1 Эрман Михаил Анатольевич, Инкубатор ВШЭ;

2 Земцев Леонид Геннадьевич, бизнес-Ангел;

3 Румянцев Александр Александрович, бизнес-Ангел;

4 Ворогушин Тихон Викторович, владелец компании ООО "КЛУБ ИНВЕСТОРОВ";

5 Алексей Сергеевич Урванцев, бизнес-тренер и ведущий передачи об умных продажах «Без скидок» на MediaMetrics.tv;

6 Поволоцкий Роман Михайлович, бизнес-ангел;

7 Виктор Игоревич Солнцев, бизнес-ангел;

8 Замошников Константин Викторович, бизнес-ангел;

9 Насибулин Михаил Михайлович, бизнес-ангел;

10 Эдуард Адамян, инвестор KamaFlow;

11 Кирилл Лисовец, инвестор Futurico;

12 Бабошин Алексей Владимирович, исполнительный директор Национальной ассоциации обучения предпринимательству;

13 Бирюков Александр Викторович, траблшутер и партнер InnMind.com;

14 Венера Ровенская, эксперт;

15 Олег Баранник, эксперт;

16 Антон Редько, бизнес-ангел;

17 Матко Жнидарич, акселератор NUMA;

18 Голубкова Людмила Георгиевна, инвестор;

19 Панферов Андрей Александрович, бизнес-ангел;

20 Вячеслав Семенчук, бизнес-ангел;

21 Бирюкова Дарья Александровна, участник;

22 Сергей Деревцов, МТС;

23 Сергей Козлов, Мегаплан;

24 Олег Акулов, ФРИИ;

и многие другие.



Место проведения: Москва, Ленинский проспект, д. 4 м.Октябрьская - Бесплатный вход по предварительной регистрации.

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