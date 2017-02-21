|
26 февраля в Москве пройдет битва стартапов «Цифровые Джунгли»
22.02.2017 17:24 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Перед аудиторией выступят представители ASUS, Microsoft, Intel, Avito, Playrix, 1С-Битрикс и других технологических компаний, как крупных, так и стартапов. Они расскажут о перспективах развития отрасли, профессиях будущего, глобализации интернет-пространства.
В рамках мероприятия пройдет международная битва стартапов. Пять городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Минск) представят свои проекты в пяти номинациях (интегратор, образование, инновация, креатив, социальный). Оцениваться стартапы будут по трем направлениям (готовность продукта, состав команды и емкость доступного рынка), также, будет пункт Инвестиционная Привлекательность. Каждому стартапу предоставится место на выставке (возможена установка роллпа, промостойки, буклетницы и раздаточных материалов).
Аудитория «Битвы Стартапов» - инвесторы, предприниматели, представители корпораций, представители инкубаторов и акселераторов и эксперты.
Основной целью мероприятия является предоставление пространства для коммерциализации перспективных бизнес-проектов, налаживание эффективного сотрудничества между авторами идей, менторами и инвесторами для совместной реализации проектов.
Среди экспертов и инвесторов:
1 Эрман Михаил Анатольевич, Инкубатор ВШЭ;
Место проведения: Москва, Ленинский проспект, д. 4 м.Октябрьская - Бесплатный вход по предварительной регистрации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 февраля в Москве пройдут «Цифровые Джунгли» - мероприятие в сфере digital и IT.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии