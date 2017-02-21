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26 февраля в Москве пройдет битва стартапов «Цифровые Джунгли»

22.02.2017 17:24 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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26 февраля в Москве пройдет битва стартапов «Цифровые Джунгли»
26 февраля в Москве пройдут «Цифровые Джунгли» -  мероприятие в сфере digital и IT.

Перед  аудиторией выступят представители ASUS, Microsoft, Intel, Avito, Playrix, 1С-Битрикс и других технологических компаний, как крупных, так и стартапов. Они расскажут о перспективах развития отрасли, профессиях будущего, глобализации интернет-пространства.

В рамках мероприятия пройдет международная битва стартапов. Пять городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Минск) представят свои проекты в пяти номинациях (интегратор, образование, инновация, креатив, социальный). Оцениваться стартапы будут по трем направлениям (готовность продукта, состав команды и емкость доступного рынка), также, будет пункт Инвестиционная Привлекательность. Каждому стартапу предоставится место на выставке (возможена установка роллпа, промостойки, буклетницы и раздаточных материалов).

Аудитория «Битвы Стартапов» - инвесторы, предприниматели, представители корпораций, представители инкубаторов и акселераторов и эксперты.

Основной целью мероприятия является предоставление пространства для коммерциализации перспективных бизнес-проектов, налаживание эффективного сотрудничества между авторами идей, менторами и инвесторами для совместной реализации проектов.

Среди экспертов и инвесторов:

1 Эрман Михаил Анатольевич, Инкубатор ВШЭ;
2 Земцев Леонид Геннадьевич, бизнес-Ангел;
3 Румянцев Александр Александрович, бизнес-Ангел;
4 Ворогушин Тихон Викторович, владелец компании ООО "КЛУБ ИНВЕСТОРОВ";
5 Алексей Сергеевич Урванцев, бизнес-тренер и ведущий передачи об умных продажах «Без скидок» на MediaMetrics.tv;
6 Поволоцкий Роман Михайлович, бизнес-ангел;
7 Виктор Игоревич Солнцев, бизнес-ангел;
8 Замошников Константин Викторович, бизнес-ангел;
9 Насибулин Михаил Михайлович, бизнес-ангел;
10 Эдуард Адамян, инвестор KamaFlow;
11 Кирилл Лисовец, инвестор Futurico;
12 Бабошин Алексей Владимирович, исполнительный директор Национальной ассоциации обучения предпринимательству;
13 Бирюков Александр Викторович, траблшутер и партнер InnMind.com;
14 Венера Ровенская, эксперт;
15 Олег Баранник, эксперт;
16 Антон Редько, бизнес-ангел;
17 Матко Жнидарич, акселератор NUMA;
18 Голубкова Людмила Георгиевна, инвестор;
19 Панферов Андрей Александрович, бизнес-ангел;
20 Вячеслав Семенчук, бизнес-ангел;
21 Бирюкова Дарья Александровна, участник;
22 Сергей Деревцов, МТС;
23 Сергей Козлов, Мегаплан;
24 Олег Акулов, ФРИИ;
и многие другие.

 Место проведения: Москва, Ленинский проспект, д. 4 м.Октябрьская - Бесплатный вход по предварительной регистрации.

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Теги: Минск
 
 
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26 февраля в Москве пройдут «Цифровые Джунгли» - мероприятие в сфере digital и IT.

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