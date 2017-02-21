Американское космическое агентство провело пресс-конференцию, на которой рассказало о новых открытых экзопланетах. Главным докладчиком выступил Микаэль Жийон, открывший звезду TRAPPIST-1 и семь экзопланет в ее системе.





Астронавты нашли 7 экзопланет, вращающихся вокруг звезды TRAPPIST-1 на расстоянии всего около 40 световых лет от Земли. Все планеты сопоставимы по размеру с Землей, три из них (e, f и g) находятся в «обитаемой зоне», их поверхности могут быть покрыты водными океанами, что увеличивает шансы найти там жизнь.



Инфографика позволяет сравнить размеры и другие параметры Земли с открытыми экзопланетами.

Отметим, что TRAPPIST-1 и три планеты вокруг нее были открыты в начале прошлого года, однако досконально система была изучена Жийоном в конце 2016-го с помощью орбитального телескопа «Спитцер», тогда и обнаружили еще четыре планеты.

«Это настоящий сюрприз», — заявил Микаэль Жийон. Из всех известных на сегодня планетных систем TRAPPIST-1 имеет самое большое количество землеподобных планет и планет, на поверхности которых может существовать жидкая вода.

Звезда TRAPPIST-1 — «красный карлик», который намного меньше нашего Солнца. Ученый сравнил эти две звезды с мячиком для гольфа и баскетбольным мячом. Кроме того, все открытые планеты находятся гораздо ближе к звезде, чем в нашей системе: если TRAPPIST-1 поместить на место Солнца, то все ее планеты окажутся внутри орбиты Меркурия.



Изображение: NASA

Отмечается, что 7 планет находятся рядом друг с другом, и соседняя планета видна с другой так же хорошо, как мы видим Луну. Так же, как в случае с Луной, соседние планеты гравитационно воздействуют друг на друга, вызывая приливы и отливы.



Так, вероятно, выглядит соседняя планета с поверхности другой. Изображение: NASA

Ученые сообщили, что это большая удача найти систему с таким количеством экзопланет, большой шаг вперед в изучении космоса — теперь находить подобные небесные тела будет легче.

Новое открытие важно еще и потому, что новый телескоп Джеймса Уэбба, который будет запущен на орбиту Земли в ближайшее время, сможет изучить атмосферу планет системы TRAPPIST-1 и даже узнать, есть ли в атмосфере газы, которые производятся живыми существами — то есть потенциально определить признаки жизни. На это должно уйти около 5 лет.



Так может выглядеть система со стороны. Изображение: NASA

Несмотря на то, что в «обитаемой зоне» находится три планеты, вовсе необязательно, что все они потенциально обитаемы. Хорошим примером являются три планеты в аналогичной зоне Солнечной системы — Венера, Земля и Марс.

Отвечая на вопросы слушателей, ученые отметили, что полететь к новой системе пока невозможно — даже со скоростью света на это уйдет около 40 лет. Скорее всего, раньше мы направимся к Проксима Центавра, которая находится гораздо ближе .