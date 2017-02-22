МИНСК, 22 фев — Sputnik. Россия планирует первой в мире предложить туристам полет вокруг Луны, заявил генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев в интервью РИА Новости .

"Думаю, что к 2021-2022 году РКК "Энергия" будет готова первой предоставить эту услугу на международный рынок", — сказал Солнцев.



© Sputnik Олег Урусов Первый после аварии грузовик "Прогресс МС" стартовал к МКС

По его словам, полет будет реализован по двухпусковой схеме, когда корабль "Союз" будет выведен на орбиту одним запуском, а разгонный блок ДМ. Далее, после стыковки, блок ДМ обеспечивает импульс для облета спутника Земли, а топливо "Союза" будет использоваться для коррекции траектории.

Защита для туристов

При этом он отметил, что космические туристы будут достаточно защищены от радиации.

"Вопросы радиационной защиты и модернизации кораблей типа "Союз" нами в принципе уже решены. Мы понимаем, что нужна более мощная теплозащита, дальняя радиосвязь, управление спуском в атмосфере со второй космической скоростью и соответствующие изменения в ряде других систем", — подчеркнул Солнцев.

Он также добавил, что с восьми потенциальными кандидатами, которые заинтересованы в том, чтобы стать космическими туристами, уже обсуждаются условия контракта с учетом того, что первый полет может состояться через пять-шесть лет.

Россиянин на Луне

Касаясь того, что РКК "Энергия" ранее обещала высадить первого россиянина на Луну в 2031 году, собеседник отметил, что эти сроки могут быть скорректированы с учетом готовности сверхтяжелой ракеты-носителя.

"РКК "Энергия" совместно с партнерами действительно ведет работу по определению облика ракеты-носителя сверхтяжелого класса и стартового комплекса под его пуски", — рассказал директор РКК, отметив, что корпорация при разработке ориентируется на современные тенденции в ракетостроении.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" является одним из ведущих в ракетной промышленности в России, была основана в 1946 году и базирующаяся в городе Королёв с филиалом на космодроме "Байконур". "Энергия" разрабатывала такие космические корабли как "Прогресс", "Союз", а также орбитальные станции "Салют", "Мир" и МКС.