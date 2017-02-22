МИНСК, 23 фев – Sputnik. Крупнейшее открытие по количеству планет в потенциально "жилой" зоне одной звезды за пределами Солнечной системы сделали ученые при помощи космического телескопа НАСА "Спитцер" (Spitzer), который ведет наблюдения в инфракрасном диапазоне.



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В мае прошлого года стало известно об обнаружении астрономами из США и Бельгии трех соразмерных Земле планет, движущихся по орбите одной звезды в созвездии Водолей в 40 световых годах от Солнца. Планетная система получила название TRAPPIST-1 по названию телескопа, с помощью которого было сделано открытие. Астрономы занялись ее более детальным изучением при помощи как наземных, так и космических телескопов и вскоре не только подтвердили наличие изначально открытых планет, но и увидели новые.

"Теперь вопрос не в том, найдем ли мы жизнь на других планетах, а в том, когда мы это сделаем. Я спрашиваю себя перед сном: как выглядят другие миры? И ответ на вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной, может быть найден прямо сейчас", — заявил в связи с открытием на брифинге помощник главы NASA Томас Зурбучин.

Планеты, которым пока еще не дали имена и называют по первым буквам английского алфавита, сходны по размеру с Землей, а три из них расположены на пригодном для возникновения и существования жизни расстоянии от своей звезды и вероятнее всего на них есть вода. Ученые не исключают, что все семь планет потенциально могут обладать водой. Вместе с тем, пока, признают они, доказательств этого нет.

"Дистанция между планетами — миллионы километров, что в несколько раз превышает расстояние между Землей и Луной", — заявили специалисты на брифинге НАСА. Полёт к системе TRAPPIST на скорости света занял бы 39 лет.

Как полагают ученые, семь планет этой системы вероятнее всего являются каменными. О наличии лун и спутников у планет пока ничего не известно. В течение ближайших пять лет астрономы будут более подробно изучать атмосферу обнаруженных планет.

Телескоп "Спитцер" был запущен в 2003 году и на момент запуска был крупнейшим в мире космическим инфракрасным телескопом. По словам ученых, это самое значительное открытие за 14 лет работы телескопа Spitzer. Учёные говорят, что смогли определить массу и размер планет, затем они будут определять их плотность. Три планеты входят в обитаемую зону.