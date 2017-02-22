﻿ Ученые нашли в созвездии Водолей семь аналогов Земли. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ученые нашли в созвездии Водолей семь аналогов Земли

23.02.2017 08:19 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Крупнейшее открытие по количеству планет в потенциально "жилой" зоне одной звезды за пределами Солнечной системы сделали ученые при помощи космического телескопа НАСА "Спитцер" (Spitzer), который ведет наблюдения в инфракрасном диапазоне.

Ученые нашли в созвездии Водолей семь аналогов Земли
© Sputnik Владимир Сергеев
РКК "Энергия": готовимся первыми предложить турполет вокруг Луны

В мае прошлого года стало известно об обнаружении астрономами из США и Бельгии трех соразмерных Земле планет, движущихся по орбите одной звезды в созвездии Водолей в 40 световых годах от Солнца. Планетная система получила название TRAPPIST-1 по названию телескопа, с помощью которого было сделано открытие. Астрономы занялись ее более детальным изучением при помощи как наземных, так и космических телескопов и вскоре не только подтвердили наличие изначально открытых планет, но и увидели новые.

"Теперь вопрос не в том, найдем ли мы жизнь на других планетах, а в том, когда мы это сделаем. Я спрашиваю себя перед сном: как выглядят другие миры? И ответ на вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной, может быть найден прямо сейчас", — заявил в связи с открытием на брифинге помощник главы NASA Томас Зурбучин.

Планеты, которым пока еще не дали имена и называют по первым буквам английского алфавита, сходны по размеру с Землей, а три из них расположены на пригодном для возникновения и существования жизни расстоянии от своей звезды и вероятнее всего на них есть вода. Ученые не исключают, что все семь планет потенциально могут обладать водой. Вместе с тем, пока, признают они, доказательств этого нет.

"Дистанция между планетами — миллионы километров, что в несколько раз превышает расстояние между Землей и Луной", — заявили специалисты на брифинге НАСА. Полёт к системе TRAPPIST на скорости света занял бы 39 лет.

Как полагают ученые, семь планет этой системы вероятнее всего являются каменными. О наличии лун и спутников у планет пока ничего не известно. В течение ближайших пять лет астрономы будут более подробно изучать атмосферу обнаруженных планет.

Телескоп "Спитцер" был запущен в 2003 году и на момент запуска был крупнейшим в мире космическим инфракрасным телескопом. По словам ученых, это самое значительное открытие за 14 лет работы телескопа Spitzer. Учёные говорят, что смогли определить массу и размер планет, затем они будут определять их плотность. Три планеты входят в обитаемую зону.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три из семи планет потенциально могут оказаться пригодными для существования жизни.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
NASA открыло 7 экзопланет, на которых может существовать жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика