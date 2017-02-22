Исследователи потеряли образец металлического водорода, полученного в лаборатории Гарвардского университета несколько месяцев назад. Об этом сообщает издание Science Alert .



Визуализация вещества. Изображение: Harvard University / youtube.com

В октябре прошлого года исследователям удалось найти «Святой Грааль физики высоких давлений»: они обеспечили переход жидкой фазы атомарного водорода в твердую.

Это произошло в крайне экстремальных условиях — температуру приблизили к абсолютному нулю (-267,65 градусов Цельсия), а материю зажали в подобии тисков из алмазов.

После этого исследователи продолжили испытания. Около недели назад алмазы сломались, а тиски разрушились. Теперь ученые не могут найти следы металлического водорода.

«По существу он исчез, — сказал изданию глава команды исследователей Исаак Сильвера (Isaac F. Silvera). — Либо он продолжил существовать при нормальном давлении в очень малом количестве, либо превратился в газ. Мы не знаем».

Металлический водород был предсказан еще в 1935 году, однако до 2016 его не удавалось получить в лаборатории. У этого вещества есть крайне полезные свойства — это сверхпроводник, способный нести ток без сопротивления.

Металлический водород хранит так много энергии в своих связях, что может быть использован в качестве «самого мощного ракетного топлива из всех когда-либо обнаруженных». Его применение могло бы позволить выводить на орбиту Земли значительно большие грузы, чем сейчас.

Сейчас ученые заняты созданием усовершенствованных алмазных тисков. Они надеются получить еще один образец металлического водорода в ближайшие недели.