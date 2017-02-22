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В Беларуси собрали уникальную самоходку времен Второй мировой войны

23.02.2017 10:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Реставраторы военной техники историко-культурного комплекса «Линия Сталина» восстановили немецкую самоходную установку времен Второй мировой войны StuG III Ausf. B.

В Беларуси собрали уникальную самоходку времен Второй мировой войны
Фото: Борис Проказов

Как рассказал директор по развитию и продвижению Михаил Метла, на всем постсоветском пространстве это единственный рабочий экземпляр такой САУ. Главная особенность машины — настоящие шасси, орудие и откатный механизм, которые были найдены в ходе поисковых работ.

В Беларуси собрали уникальную самоходку времен Второй мировой войны
Фото: Борис Проказов

Шасси StuG III отыскали у города Мстиславля в реке Вихра, куда САУ свалилась с моста в сентябре 1943 года во время Смоленско-Рославльской наступательной операции. При реставрации на корпусе машины были обнаружены серийный номер cwb. 92 120 и дата выпуска 16.7.1943.

В Беларуси собрали уникальную самоходку времен Второй мировой войны
Фото: Борис Проказов

Короткоствольную пушку поисковики комплекса отыскали еще три года назад в болотах Гомельской области. Но долго не могли найти под нее подходящую базу, поэтому было принято решение использвать имеющееся шаси от Sturmgeschütz III Ausf. G.

На реставрацию САУ потратили два месяца. За это время были полностью изготовлены боевая рубка, маска орудия и другие механизмы.

В Беларуси собрали уникальную самоходку времен Второй мировой войны
Фото: Борис Проказов

САУ StuG III Ausf. B вооружена короткоствольной пушкой калибра 75 мм StuK 37 L/24, которую создали на основе танкового орудия аналогичного калибра. Максимальная дальность стрельбы из орудия составляла 6000 метров. Боекомплект — 44 снаряда, размещенных в металлических контейнерах со съемными крышками. Всего было выпущено 300 таких самоходок.

В Беларуси собрали уникальную самоходку времен Второй мировой войны
Фото: Борис Проказов

В боекомплект входили бронебойные, фугасные и дымовые снаряды. За подвижность САУ отвечал 12-ти цилиндровый четырехтактный карбюраторный двигатель с жидкостным охлаждением Maybach HL-120TRM, работавший на 74 бензине.

В Беларуси собрали уникальную самоходку времен Второй мировой войны
Фото: Борис Проказов

Максимальная скорость достигала 40−50 км/ч по шоссе, запас хода — 155 км. Первая StuG III Ausf. B стала трофеем Красной Армии уже 15 августа 1941 года. Это была САУ из 197-го батальона штурмовых орудий.

 
 
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Реставраторы военной техники историко-культурного комплекса «Линия Сталина» восстановили немецкую самоходную установку времен Второй мировой войны StuG III Ausf. B.

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