МИНСК, 23 фев — Sputnik. Сотрудники Института биоорганической химии Национальной академии наук (НАН) Беларуси готовят лекарство от вируса иммунодефицита человека, сообщил главный научный сотрудник учреждения Александр Андрианов.

Исследователи при помощи суперкомпьютера отобрали химические соединения, которые можно использовать для создания новых лекарств против ВИЧ.



© Sputnik Павел Лисицын Более 400 жителей Минской области заразились ВИЧ в 2016 году

"Проведено их предварительное тестирование с помощью компьютерных технологий. В работе Объединенный институт проблем информатики использовал суперкомпьютеры", — рассказал Андрианов, его слова приводит БелТА .

Сегодня существует порядка 20 лекарств для лечения ВИЧ, однако ученые констатируют: вирус быстро мутируют, а лекарства не могут так же активно противодействовать ему.

"Во-первых, с помощью компьютеров были сконструированы химические соединения на основе одного из известных ингибиторов против ВИЧ. Во-вторых, тоже с помощью компьютерных технологий был проведен поиск соединений, которые могут быть ингибиторами против ВИЧ, по большим базам данных химических соединений. В результате были отобраны соединения, которые обладают необходимыми свойствами. Для этого потребовались масштабные вычислительные эксперименты. Суперкомпьютеры позволяют нам выполнять такие исследования гораздо быстрее", — сообщил гендиректор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Александр Тузиков.

Сейчас ученые занимаются синтезом выявленных соединений.

"Только некоторые соединения требуют синтеза, а остальные можно купить, они есть в международных базах данных. Конечно, для этого необходимо дополнительное финансирование, поиском которого мы тоже занимаемся", — добавил Андрианов.

Когда новое белорусское лекарство от ВИЧ сможет дойти до инфицированных — пока не известно. Сейчас в республике проживает более 15 тысяч человек с этим опасным заболеванием.