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Huawei P10 и LG G6 полностью рассекречены за несколько дней до начала MWC 2017

23.02.2017 11:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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До старта одной из крупнейших технологических выставок MWC 2017 осталось всего несколько дней, но известный поставщик «утечек» Evan Blass (@evleaks) успел полностью рассекретить одни из главных анонсов всего мероприятия — LG G6 и Huawei P10.

Новые фото обоих смартфонов полностью подтверждают ранее ходившие в Сети слухи об их внешнем облике.

LG G6

Huawei P10 и LG G6 полностью рассекречены за несколько дней до начала MWC 2017

Судя по снимку, как минимум одна из модификаций LG G6 получит глянцевый металлический корпус черного цвета — аналог «яблочного» Jet Black. На рендере также хорошо видно расположение всех его управляющих элементов — в том числе раздельных клавиш регулировки громкости на левой грани корпуса и сканера отпечатков пальцев на задней панели.

Напомним, что LG G6, скорее всего, получит огромный экран на 5,7 дюйма с необычным соотношением сторон 18:9 и разрешением в 2880 на 1440 пикселей (564 ppi), процессор Qualcomm Snapdragon 821, отдельный аудиочип Quad Hi-Fi Audio, двойную камеру на 13 Мп с широким углом обзора в 125 градусов и аккумулятор на 3200 мАч.

К другим особенностям аппарата относится улучшенная система охлаждения и защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Huawei P10 и Huawei P10 PlusHuawei P10 и LG G6 полностью рассекречены за несколько дней до начала MWC 2017

Huawei P10 также должен обзавестись полностью металлическим корпусом — а вот кнопка «Домой» в нем станет полностью механической и переедет на лицевую сторону устройства. Ожидается, что в нее будет встроен сканер отпечатков пальцев.

На задней стороне аппарата также хорошо различима двойная камера от Leica (на 12 Мп) с лазерным автофокусом и двойной светодиодной вспышкой. Фронтальная камера — 8 Мп.

Сообщается, что гаджет также получит 5,2-дюймовый экран с разрешением 2560 на 1440 пикселей, 4 или 6 ГБ оперативной памяти (в зависимости от модификации) и процессор Huawei Kirin 960. Емкость аккумулятора — 3100 мАч.

Huawei P10 и LG G6 полностью рассекречены за несколько дней до начала MWC 2017

Старшая модель Huawei P10 Plus будет отличаться более крупным экраном на 5,5 дюйма с закругленными краями на манер смартфонов Samsung Galaxy Edge и сканером отпечатков пальцев на задней панели устройства — в остальном различий с младшим P10 практически нет.

Официальная презентация LG G6 и Huawei P10/ P10 Plus состоится уже 26 февраля, за день до официального начала выставки MWC 2017 в Барселоне.

 
 
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До старта одной из крупнейших технологических выставок MWC 2017 осталось всего несколько дней, но известный поставщик «утечек» Evan Blass (@evleaks) успел полностью...

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