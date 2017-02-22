Употребление в пищу десяти порций фруктов или овощей в день уменьшает шансы умереть от сердечного приступа или рака. Научная работа с таким выводом опубликована в журнале International Journal of Epidemiology, кратко об этом сообщают New Scientist и BBC .



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Сейчас Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать не меньше пяти порций фруктов и овощей в день. Одна порция — примерно 80 граммов — эквивалентна одному яблоку, двум мандаринам или трем столовым ложкам гороха. Таким образом, минимальное количество овощей, рекомендованное ВОЗ, — 400 граммов ежедневно.

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели метаисследование — обобщили результаты 95 научных работ о связи между пищей и здоровьем. Эти исследования фиксировали рацион людей, продолжительность их жизни и причину смерти. В общей сложности в них поучаствовало два миллиона человек, каждое длилось от трех до тридцати лет.

Обобщение результатов показало, что чем больше овощей и фруктов — тем лучше. Люди, которые съедали по десять порций фруктов и овощей в день (800 г), имели на треть более низкий риск преждевременной смерти, чем те, кто не ел их вообще.

Употребление от одной до пяти порций фруктов и овощей в день также показало позитивный эффект. «Просто не останавливайтесь на пяти», — посоветовал автор работы Дагфинн Аун (Dagfinn Aune).

По результатам исследования, 200 граммов фруктов и овощей в день снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13%, а 800 граммов — на 28%. Риск рака падал от 200 граммов на 4%, а от 800 граммов — на 13%. Риск преждевременной смерти 200 граммов снижали на 15%, а 800 граммов — на 31%.

Риск рака был снижен у людей, которые ели больше овощей из семейства крестоцветные — к нему относится капуста, брокколи и другие зеленые овощи. Также позитивный эффект показали шпинат и перец.

Снижение риска инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний было связано с употреблением в пищу яблок, груш, цитрусовых, салата, зеленых листовых овощей (например, салата) и крестоцветных.

Авторы работы не считают, что следует отказаться от рекомендации о пяти порциях. «Наши выводы совершенно ясно поддерживают пользу пяти порций в день, — рассказал Дагфинн Аун. — Но мы видим, что у потребления большего количества овощей и фруктов есть некоторые дополнительные преимущества».