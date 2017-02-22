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Инсайдер полностью раскрыл технические характеристики Samsung Galaxy S8 Plus

23.02.2017 12:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Известный поставщик «утечек» Evan Blass (@evleaks) в своем Twitter-аккаунте полностью раскрыл технические характеристики увеличенной версии грядущего флагмана компании Samsung — Galaxy S8 Plus.

Инсайдер полностью раскрыл технические характеристики Samsung Galaxy S8 Plus
Изображение: phonandroid.com

Ожидается, что новинка получит большой сенсорный AMOLED-дисплей на 6,2 дюйма (если считать с изгибами по краям) с необычным соотношением сторон 18:9 и разрешением 2880 на 1440 точек. Также предполагается, что смартфон оснастят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, основной камерой на 12 Мп с технологией DualPixel и «фронталкой» на 8 Мп.

О процессоре в «утечке» ничего не говорится, но по более ранним данным им окажется либо Qualcomm Snapdragon 835, либо аналогичный чип собственного производства Samsung — Exynos 8895, который сегодня был официально представлен компанией-производителем.

Инсайдер полностью раскрыл технические характеристики Samsung Galaxy S8 Plus
Изображение: Evan Blass / twitter.com
Инсайдер полностью раскрыл технические характеристики Samsung Galaxy S8 Plus
Изображение: Evan Blass / twitter.com

Процессор построен по 10-нм техпроцессу — благодаря этому чип стал занимать гораздо меньше места, работать быстрее и при этом потреблять меньше энергии. Отмечается, что Exynos 8895 на 40% экономнее и на 27% мощнее своих 14-нм аналогов (как, например, Snapdragon 821). Также чипом поддерживается запись 4K-видео при частоте кадров 120 fps.

Еще одной важной особенностью процессора станет отдельный вычислительный модуль, отвечающий за защиту информации и обработку данных, полученных со сканера радужной оболочки глаза — это косвенно подтверждает наличие последнего в готовящемся к анонсу Galaxy S8 Plus.

Скорее всего, смартфон будет поддерживать технологию беспроводной зарядки — но для этого придется докупать специальную подставку, которая будут поставлять в качестве отдельного аксессуара. Как и предыдущее поколение, Galaxy S8 Plus будет защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Официальная презентация Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus должна пройти в Нью-Йорке 29 марта этого года. В продажу новинки, по предварительной информации, поступят уже 21 апреля.

Инсайдер полностью раскрыл технические характеристики Samsung Galaxy S8 Plus

 
 
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Известный поставщик «утечек» Evan Blass (@evleaks) в своем Twitter-аккаунте полностью раскрыл технические характеристики увеличенной версии грядущего флагмана компании...

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