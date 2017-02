Ленну — собака президента Финляндии — привлекла внимание пользователей соцсетей и буквально за сутки стала самым популярным псом с интернете. Об этом рассказывает Mashable .



Фото: Администрация президента Финляндии / yle.fi

Порода Ленну — бостон-терьер, ей пять лет. Ленну отлично держится на публике и регулярно отвлекает внимание камер от своего хозяина.

В Финляндии пес стал настоящей звездой еще в конце декабря, после появления в местной издании Yle. А мировую популярность фотографии Ленну получили на этой неделе. Пользователи Twitter принялись делиться фотографиями Ленну и восхищаться ликующим выражением ее морды.

«Прошу прощения, вы знаете о Ленну, собаке президента Финляндии?»

In other news, The Finnish President’s dog Lennu is 1000x more presidential than our soulless circus peanut. pic.twitter.com/7mh5Dw19yF — Shannon DeVido (@shannondevido) 22 февраля 2017 г.

«Собака финского президента Ленну в тысячу раз более президентская, чем этот бездушный цирковой арахис»

The President of Finland and is dog is everything pic.twitter.com/c8nKtbUWuv — Dana (@droohani) 22 февраля 2017 г.

ever since seeing that tweet earlier I can’t stop looking at pictures of Sauli Niinistö's dog ffs pic.twitter.com/bdTCjYTlKJ — minna helena (@minna_helena) 22 февраля 2017 г.

«Не могу перестать разглядывать фотографии собаки президента Финляндии»

what i look like when i try to smile at strangers… #lennu pic.twitter.com/AwELSZjkkw — j. carlisle larsen (@jcarlislelarsen) 22 февраля 2017 г.

«Как я выгляжу, когда пытаюсь улыбнуться незнакомым людям»