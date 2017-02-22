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Собака президента Финляндии стала звездой соцсетей
23.02.2017 14:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Ленну — собака президента Финляндии — привлекла внимание пользователей соцсетей и буквально за сутки стала самым популярным псом с интернете. Об этом рассказывает
Порода Ленну — бостон-терьер, ей пять лет. Ленну отлично держится на публике и регулярно отвлекает внимание камер от своего хозяина.
В Финляндии пес стал настоящей звездой еще в конце декабря, после появления в местной издании Yle. А мировую популярность фотографии Ленну получили на этой неделе. Пользователи Twitter принялись делиться фотографиями Ленну и восхищаться ликующим выражением ее морды.
«Прошу прощения, вы знаете о Ленну, собаке президента Финляндии?»
«Собака финского президента Ленну в тысячу раз более президентская, чем этот бездушный цирковой арахис»
«Не могу перестать разглядывать фотографии собаки президента Финляндии»
«Как я выгляжу, когда пытаюсь улыбнуться незнакомым людям»
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Ленну — собака президента Финляндии — привлекла внимание пользователей соцсетей и буквально за сутки стала самым популярным псом с интернете. Об этом...
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