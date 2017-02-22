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Корабль Dragon пристыковался к МКС с опозданием на сутки
23.02.2017 15:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Запущенный вместе с ракетой Falcon 9 космический грузовик Dragon американской компании SpaceX прибыл к Международной космической станции (МКС) на день позже запланированной даты. Об этом сообщает
Стыковка состоялась в 13.44 по минскому времени. Это также
Изначально стыковка планировалась ориентировочно на 14.00—16.30 22 февраля. Однако процесс был
19 февраля ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon
На борту корабля находится багаж для обеспечения жизнедеятельности команды космической станции, а также оборудование для проведения научных экспериментов. Среди прочего Dragon должен
SpaceX бизнесмена Илона Маска производит ракеты Falcon и космические грузовики Dragon. Она является первой коммерческой компанией, которая доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА.
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Запущенный вместе с ракетой Falcon 9 космический грузовик Dragon американской компании SpaceX прибыл к Международной космической станции (МКС) на день позже...
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