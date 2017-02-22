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в Сирии замечена редкая модификация танка T-72s "Sniper"

23.02.2017 16:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На страничке сирийского военного блога в Twitter появилось фото довольно редкой модификации «семьдесятдвойки» — итальянской модификации T-72s "Sniper".

в Сирии замечена редкая модификация танка T-72s "Sniper"
Фото: twitter.com/syrianmilitary

Танк оснащен системой управления огнем TURMS-T, разработанной итальянской фирмой Galileo Avionica. Новая СУО позволяет как командиру, так и наводчику эффективно обнаруживать цели в ночное и дневное время суток. Такая же система управления огнем установлена на итальянском основном боевом танке C1 Ariete.

T-72s "Sniper" оборудован динамической защитой Kontak-1 ERA, повышающей устойчивость боевой машины к обстрелу из реактивных противотанковых гранатометов.

До уровня T-72s "Sniper" было модернизировано чуть более 100 машин. Сколько из них осталось в строю после продолжительного конфликта в Сирии — неизвестно. Выпуск танка Т-72 начался в 1973 году и был прекращен в 2005 году, всего было произведено порядка 30 000 таких танков.

 
 
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На страничке сирийского военного блога в Twitter появилось фото довольно редкой модификации «семьдесятдвойки» — итальянской модификации T-72s "Sniper"

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