|
Пресс-рендер LG G6 попал в интернет за несколько дней до анонса смартфона
23.02.2017 13:09 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Новый флагманский смартфон LG G6 показался на официальном пресс-рендере. Утечка позволила взглянуть на новинку со всех сторон за несколько дней до анонса.
Снимок подтверждает наличие большого экрана с тонкими рамками, двойной камеры и сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне. Монолитный корпус немного скруглен, благодаря чему гаджет должен хорошо лежать в руке. Физической кнопки Home нет – теперь она виртуальная либо сенсор спрятан под логотипом компании.
Смартфону LG G6 приписывают 5,7-дюймовый экран с разрешением 2880 x 1440 пикселей и четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 821. В добавок к этому устройство порадует защитой от воды и пыли по стандарту IP68. В качестве операционной системы выступит Android 7.0 Nougat.
Презентация LG G6 состоится 26 февраля в рамках выставки MWC 2017.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый флагманский смартфон LG G6 показался на официальном пресс-рендере. Утечка позволила взглянуть на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии