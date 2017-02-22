Новый флагманский смартфон LG G6 показался на официальном пресс-рендере. Утечка позволила взглянуть на новинку со всех сторон за несколько дней до анонса.

Снимок подтверждает наличие большого экрана с тонкими рамками, двойной камеры и сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне. Монолитный корпус немного скруглен, благодаря чему гаджет должен хорошо лежать в руке. Физической кнопки Home нет – теперь она виртуальная либо сенсор спрятан под логотипом компании.





Смартфону LG G6 приписывают 5,7-дюймовый экран с разрешением 2880 x 1440 пикселей и четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 821. В добавок к этому устройство порадует защитой от воды и пыли по стандарту IP68. В качестве операционной системы выступит Android 7.0 Nougat.

Презентация LG G6 состоится 26 февраля в рамках выставки MWC 2017.