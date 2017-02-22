Компания AMD официально представила процессоры Ryzen. Однако пока производитель ограничился только старшими моделями Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X и Ryzen 7 1700. В продажу они поступят 2 марта. В США их можно будет приобрести за $329, $399 и $499 без учета НДС соответственно. Характеристики у них следующие:

Ryzen 7 1800X: 8 ядер и 16 потоков, 3,6/4,0 ГГц, 20 МБ кэш-памяти L2+L3, TDP 95 Вт;

Ryzen 7 1700X: 8 ядер и 16 потоков, 3,4/3,8 ГГц, 20 МБ кэш-памяти L2+L3, TDP 95 Вт;

Ryzen 7 1700: 8 ядер и 16 потоков, 3,0/3,7 ГГц, 20 МБ кэш-памяти L2+L3, TDP 65 Вт.

Также AMD похвасталась, что флагманский Ryzen 7 1800X в многопоточном тесте Cinebench R15 оказался на 9% производительнее вдвое более дорого Intel Core i7-6900K – 1601 против 1474 баллов. В однопоточном тесте оба процессора набирают 162 балла.





Процессор Ryzen 7 1700X превзошел Core i7-6900K на 4% в многопоточном тесте и на 38% опередил Core i7-6800K, а младший в линейке Ryzen 7 1700 оказался производительнее Core i7-7700K на 46%.

На сколько эти результаты соответствуют действительности станет известно уже в ближайшие дни. Также на подходе сравнительные обзоры, которые позволят оценить работу новых процессоров AMD и Intel в реальных приложениях.