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Месячная аудитория «ВКонтакте» достигла 95 миллионов человек

23.02.2017 14:28 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В декабре размер месячной активной аудитории «ВКонтакте» вырос до 95 миллионов человек, а число активных пользователей встроенного мессенджера достигло 82 миллионов в месяц. Размер месячной активной аудитории среди пользователей мобильных устройств достиг нового рекордного значения — 78 миллионов. Об этом говорится в отчете материнской компании Mail.Ru Group.

В течение всего 2016 года «ВКонтакте» заработала 8 936 миллиона рублей, что на 43,4% больше по сравнению с 2015 годом. В четвертом квартале выручка составила 2 999 миллиона рублей.

Месячная аудитория «ВКонтакте» достигла 95 миллионов человек

«В 2017 году мы будем по-прежнему сфокусированы на нативной рекламе — в особенности на мобильной и видеорекламе в ленте новостей. Как мы и говорили ранее, мы ожидаем, что объем рекламы и цены продолжат повышаться. Приобретая оставшуюся долю «ВКонтакте» — 48,01% — в сентябре 2014 года, мы заявляли, что за три года выручка увеличится как минимум вдвое. Этой цели мы достигли за два года. Мы по-прежнему видим значительные перспективы для «ВКонтакте», связанные как с ростом аудитории, так и с расширением функциональности, и ожидаем, что в течение следующих трех-четырех лет мы сможем снова удвоить выручку соцсети», - говорится в отчете Mail.Ru Group.

 
Теги: Новости
 
 
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