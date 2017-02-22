МИНСК, 23 фев – Sputnik. Открытые НАСА экзопланеты слишком молодые, и жизни там, возможно, еще нет, заявил в интервью латвийской радиостанции Baltkom доцент кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета астрофизик Сергей Замоздра.



© REUTERS Mike Theiler Ученые нашли в созвездии Водолей семь аналогов Земли

"По условиям, открытые планеты похожи на Землю, но теперь предстоит определить их химический состав. Для этого нужны более мощные телескопы. Данных о химическом составе планет нет. К тому же, по оценкам ученых, одна из открытых планет довольно молодая – ей всего 500 миллионов лет. Земле, кстати, 4,5 миллиарда. Так что жизнь там могла еще и не появиться", – сказал Замоздра.

Ученые обнаружили еще четыре соразмерных Земле планеты вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолей, три из семи планет этой системы потенциально могут оказаться пригодными для существования жизни, сообщило национальное космическое агентство США НАСА в среду.

В НАСА отмечают, что это "крупнейшее открытие по количеству планет в потенциально "жилой" зоне одной звезды за пределами Солнечной системы". В мае прошлого года стало известно об обнаружении астрономами из США и Бельгии трех соразмерных Земле планет, движущихся по орбите одной звезды в созвездии Водолей в 40 световых годах от Солнца. Планетная система получила название TRAPPIST-1 по названию телескопа, с помощью которого было сделано открытие.

Как пояснили в НАСА, вскоре после обнаружения планетарной системы астрономы занялись ее более детальным изучением при помощи как наземных, так и космических телескопов, и вскоре не только подтвердили наличие изначально открытых планет, но и увидели новые.

Открытие семи планет, которые движутся вокруг звезды TRAPPIST-1, было сделано при помощи космического телескопа Spitzer, который ведет наблюдения в инфракрасном диапазоне. Планеты сходны по размеру с Землей, а три из них расположены на пригодном для возникновения и существования жизни расстоянии от своей звезды и, вероятнее всего, на них есть вода. Ученые не исключают, что все семь планет потенциально могут обладать водой. Вместе с тем, пока, признают они, доказательств этого нет.