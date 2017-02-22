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Восстановленные Galaxy Note 7 появятся в продаже в июне
23.02.2017 15:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Восстановленные смартфоны Samsung Galaxy Note 7 могут поступить в продажу в июне текущего года. Компания планирует продавать их на рынках развивающихся стран, таких как Индия и Вьетнам. Об этом сообщает издание The Korea Economic Daily.
Восстановленные смартфоны получат аккумулятор пониженной емкости – 3000-3200 мАч против 3500 мАч у оригинала. Остальная начинка останется прежней.
Данный шаг решит проблему утилизации взрывоопасных смартфонов и позволит компании частично компенсировать миллиардные убытки, которые южнокорейский гигант понес в результате отзывной компании.
Galaxy Note 7 был снят с продажи в октябре 2016 года. Тогда же была инициирована глобальная программа по отзыву устройства. В настоящее время гаджеты возвратили более 90% покупателей.
Причиной самопроизвольного возгорания смартфонов Samsung Galaxy Note 7 стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства.
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Восстановленные смартфоны Samsung Galaxy Note 7 могут поступить в продажу в июне текущего года. Компания...
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