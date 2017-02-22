В Instagram появилась возможность вставлять несколько картинок и видео в одну публикацию. Новшество реализовано в приложении версии 10.9 для Android и iOS.

Новая функция позволяет вставлять до десяти фотографий и видео в пост. При этом для каждого изображения можно использовать персональный фильтр. Также можно применить один и тот же фильтр ко всем картинкам сразу.





В ленте такие публикации отображаются как мини-альбомы, которые содержат квадратные картинки и просматриваются в виде слайд-шоу. Их можно «лайкать» и комментировать.

Новая функция станет доступна всем пользователям сервиса в ближайшие несколько недель.

Instagram – крупнейшая соцсеть для фотографий и коротких роликов. Ежемесячно ее посещают 600 миллионов активных пользователей.