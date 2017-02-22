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Instagram разрешил вставлять до десяти картинок в пост
23.02.2017 14:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В Instagram появилась возможность вставлять несколько картинок и видео в одну публикацию. Новшество реализовано в приложении версии 10.9 для Android и iOS.
Новая функция позволяет вставлять до десяти фотографий и видео в пост. При этом для каждого изображения можно использовать персональный фильтр. Также можно применить один и тот же фильтр ко всем картинкам сразу.
В ленте такие публикации отображаются как мини-альбомы, которые содержат квадратные картинки и просматриваются в виде слайд-шоу. Их можно «лайкать» и комментировать.
Новая функция станет доступна всем пользователям сервиса в ближайшие несколько недель.
Instagram – крупнейшая соцсеть для фотографий и коротких роликов. Ежемесячно ее посещают 600 миллионов активных пользователей.
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В Instagram появилась возможность вставлять несколько картинок и видео в одну публикацию. Новшество...
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