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Instagram разрешил вставлять до десяти картинок в пост

23.02.2017 14:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В Instagram появилась возможность вставлять несколько картинок и видео в одну публикацию. Новшество реализовано в приложении версии 10.9 для Android и iOS.

Новая функция позволяет вставлять до десяти фотографий и видео в пост. При этом для каждого изображения можно использовать персональный фильтр. Также можно применить один и тот же фильтр ко всем картинкам сразу.

Instagram разрешил вставлять до десяти картинок в пост

В ленте такие публикации отображаются как мини-альбомы, которые содержат квадратные картинки и просматриваются в виде слайд-шоу. Их можно «лайкать» и комментировать.

Новая функция станет доступна всем пользователям сервиса в ближайшие несколько недель.

Instagram – крупнейшая соцсеть для фотографий и коротких роликов. Ежемесячно ее посещают 600 миллионов активных пользователей.

 
 
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В Instagram появилась возможность вставлять несколько картинок и видео в одну публикацию. Новшество...

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