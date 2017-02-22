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Crash Bandicoot N. Sane Trilogy может выйти на Xbox One и PC

23.02.2017 16:07 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Ирландское подразделение PlayStation подтвердило временную эксклюзивность сборника Crash Bandicoot N. Sane Trilogy для приставок Sony, сообщает InGame.

В официальном сообщении говорится, что сперва игра выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. Затем она станет доступна на других платформах. Каких именно, неизвестно.

В сборник Crash Bandicoot N. Sane Trilogy входят обновленные версии легендарных платформеров Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back и Crash Bandicoot: Warped.

Разработчики сохранили оригинальную геометрию уровней, обновили графику, анимацию и звук. Также во всех трех играх реализована единая система чекпоинтов и сохранений, включая возможность ручного и автосохранения.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy может выйти на Xbox One и PC

Оригинальная Crash Bandicoot вышла в 1996 году. Действия игры разворачивается на вымышленном архипелаге вблизи к югу Австралии. Главным героем серии является Крэш Бандикут, живущий на острове Вумпа, где он наслаждается тихой и безмятежной жизнью. Но в размеренные будни внезапно вторгается злой доктор-ученый Нео Кортекс, который мечтает поработить мир.

Сборник Crash Bandicoot N. Sane Trilogy выйдет 30 июня 2017 года.

 
 
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Ирландское подразделение PlayStation подтвердило временную эксклюзивность сборника Crash Bandicoot N. Sane Trilogy для...

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