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Dead Rising 4 выйдет в Steam

23.02.2017 16:04 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Зомби-экшен Dead Rising 4 стал доступен для пердзаказа в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Стоимость игры в России составляет 1599 рублей, в СНГ – неадекватные $48. Как покупать игры по российским ценам читайте здесь.

Главный герой игры, фотокорреспондент Фрэнк Уэст, в очередной раз оказывается в городке Вилламет, заполненном толпами зомби, в самый канун Нового года. Игра предлагает сюжет с неожиданными поворотами, богатые возможности для создания новых видов оружия, фирменный юмор и бесконечные полчища живых мертвецов. Есть также кооперативный режим, который позволяет проходить отдельные миссии в компании друзей.

Steam-версия Dead Rising 4 поддерживает компьютеры с Windows 7. Релиз игры состоится 9 марта 2017 года.

 
 
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Зомби-экшен Dead Rising 4 стал доступен для пердзаказа в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Стоимость игры в...

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