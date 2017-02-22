Зомби-экшен Dead Rising 4 стал доступен для пердзаказа в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Стоимость игры в России составляет 1599 рублей, в СНГ – неадекватные $48. Как покупать игры по российским ценам читайте здесь .

Главный герой игры, фотокорреспондент Фрэнк Уэст, в очередной раз оказывается в городке Вилламет, заполненном толпами зомби, в самый канун Нового года. Игра предлагает сюжет с неожиданными поворотами, богатые возможности для создания новых видов оружия, фирменный юмор и бесконечные полчища живых мертвецов. Есть также кооперативный режим, который позволяет проходить отдельные миссии в компании друзей.

Steam-версия Dead Rising 4 поддерживает компьютеры с Windows 7. Релиз игры состоится 9 марта 2017 года.