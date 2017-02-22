NVIDIA фактически подтвердила, что презентация новой флагманской видеокарты GeForce GTX 1080 Ti состоится 28 февраля. Официального заявления не было, но на сайте компании стартовал обратный отсчет с девизом «It's almost TIme» и тегом «Ultimate GeForce», сообщает InGame .

Еще одно подтверждение было обнаружено непосредственно в коде страницы, где нашлась строка с упоминанием GeForce GTX 1080 Ti.

GeForce GTX 1080 Ti приписывают графический процессор GP102, располагающий 3328 ядрами CUDA. Также карточка получит 10 или 12 ГБ памяти GDDR5X и 384-битную шину. Частотные характеристики GPU составят 1503/1623 МГц, а пропускная способность — 480 ГБ/с. Энергопотребление будет находиться на уровне 250 Вт.





Стоимость референсной модели в исполнении Founders Edition, по слухам, составит $899. Решения от производителей можно будет приобрести по цене от $799.