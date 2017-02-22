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velcom начал страховать смартфоны и планшеты

23.02.2017 16:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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velcom начал страховать смартфоны и планшеты

С 23 февраля во всех центрах продаж velcom по всей Беларуси доступна новая услуга «Мобильное КАСКО» – сервисная программа, предлагающая решение для ремонта оборудования, снятого с обслуживания по гарантии производителя.

Сертификат на «Мобильное КАСКО» действует 12 месяцев. В течение этого срока покупатель будет защищен от дополнительных расходов на ремонт, связанных, к примеру, с заменой дисплея смартфона, камеры, динамика и микрофона, при механическом повреждении или попадании влаги. Кроме того, возможна смена корпуса телефона при появлении трещин, влияющих на качество работы, или замена пострадавших от воды комплектующих.

К сервисной программе «Мобильное КАСКО» смогут присоединиться все абоненты velcom при покупке смартфонов и планшетов. При этом не имеет значения, куплено оборудование единым платежом или в рассрочку.

Стоимость сертификата и стоимость ремонта – так называемая «сумма покрытия», на которую может рассчитывать владелец мобильного устройства, определяется в момент покупки самим клиентом:

velcom начал страховать смартфоны и планшеты

Таким образом, при оформлении сертификата, например, за 225 рублей владелец смартфона может рассчитывать на негарантийный ремонт в пределах 1500 рублей, при этом экономия на стоимости ремонта составит до 85%. Рекомендуемая сумма ремонта при выборе сертификата – не менее 50% от полной стоимости оборудования.

Ремонтировать оборудование по сервисной программе можно неограниченное количество раз в пределах суммы покрытия. Это может быть несколько мелких или один крупный ремонт в зависимости от повреждений. Ключевое преимущество для клиента – принцип «одного окна»: в случае поломок сдать свой смартфон или планшет на ремонт как по гарантии, так и по сервисной программе «Мобильное КАСКО» можно во всех центрах продаж и обслуживания velcom.

Сервисная программа «Мобильное КАСКО» – совместный проект с авторизованным сервисным центром «EUROSERVICE».

 
 
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С 23 февраля во всех центрах продаж velcom по всей Беларуси доступна новая услуга...

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