МТС предложил оценить новый мобильный интернет бесплатно. До самого конца приближающейся весны абоненты могут получить 40 ГБ трафика в сети LTE в подарок, просто посетив салон связи оператора.

Предложение «LTE в подарок» действует для тех, кто пользуется 4G-гаджетами, но при этом не успел принять участие в акции «LTE тест-драйв». Бесплатно опробовать новую технологию могут абоненты всех тарифных планов, кроме тарифов «Абсолют», «Гостевой» и «МТС СМАРТ Гостевой».

Чтобы получить от МТС 40 ГБ интернета в сети 4G, достаточно обратиться в любой офис оператора до 31 мая 2017 года включительно. Никакие дополнительные соглашения для начисления бонуса не требуются. Подарочный трафик можно расходовать в течение 4 месяцев после его активации.

Проверить поддержку устройством технологии LTE можно с помощью USSD-команды *464#. В большинстве случаев 4G-смартфоны и планшеты регистрируются в сети LTE автоматически, но при необходимости можно установить опцию «LTE/3G/2G» в настройках связи.

Уже сегодня 4G доступен абонентам МТС во всех областных центрах, а также в широком ряде других крупных городов и населенных пунктов. В ближайшие дни новый мобильный интернет появится еще и в Мозыре, Лиде и Калинковичах.