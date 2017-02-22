﻿ МТС дарит абонентам 40 ГБ бесплатного 4G-интернета. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МТС дарит абонентам 40 ГБ бесплатного 4G-интернета

23.02.2017 16:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
МТС дарит абонентам 40 ГБ бесплатного 4G-интернета

МТС предложил оценить новый мобильный интернет бесплатно. До самого конца приближающейся весны абоненты могут получить 40 ГБ трафика в сети LTE в подарок, просто посетив салон связи оператора.

Предложение «LTE в подарок» действует для тех, кто пользуется 4G-гаджетами, но при этом не успел принять участие в акции «LTE тест-драйв». Бесплатно опробовать новую технологию могут абоненты всех тарифных планов, кроме тарифов «Абсолют», «Гостевой» и «МТС СМАРТ Гостевой».

Чтобы получить от МТС 40 ГБ интернета в сети 4G, достаточно обратиться в любой офис оператора до 31 мая 2017 года включительно. Никакие дополнительные соглашения для начисления бонуса не требуются. Подарочный трафик можно расходовать в течение 4 месяцев после его активации.

Проверить поддержку устройством технологии LTE можно с помощью USSD-команды *464#. В большинстве случаев 4G-смартфоны и планшеты регистрируются в сети LTE автоматически, но при необходимости можно установить опцию «LTE/3G/2G» в настройках связи.

Уже сегодня 4G доступен абонентам МТС во всех областных центрах, а также в широком ряде других крупных городов и населенных пунктов. В ближайшие дни новый мобильный интернет появится еще и в Мозыре, Лиде и Калинковичах.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС предложил оценить новый мобильный интернет бесплатно. До самого конца...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Экспорт услуг ПВТ в 2016 году составил $820,6 миллиона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика