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Экспорт услуг ПВТ в 2016 году составил $820,6 миллиона

23.02.2017 16:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Экспорт услуг ПВТ в 2016 году составил 0,6 миллиона

Объем экспорта Парка высоких технологий в 2016 году увеличился на 16% и составил $820,6 миллиона. Доля экспорта в общем объеме производства Парка составила 91%, а объем внедрения ИТ-решений на белорусском рынке увеличился на 56%.

Объем производства компьютерных программ в 2016 году составил 1790,2 миллиона рублей, обеспечив годовой темп роста на уровне 142%, с учетом изменения курса доллара США и дефлятора ВВП – на уровне 119%.

Разработанное в Парке программное обеспечение в 2016 году поставлялось заказчикам из 67 стран мира, при этом 49,1% экспорта приходилось на страны Западной Европы, 43,2 % – на США. Доля стран СНГ в общем экспорте снизилась с 10,7% до 5,3 % за счет падения экспорта в Россию на 43%.

Основные заказчики, импортирующие разработанное в ПВТ программное обеспечение, находятся в США, Великобритании, Германии, России, Ирландии. В 2016 году резиденты Парка впервые вышли на рынки Филиппин, Вьетнама, Туркменистана, Мексики.

TOP-10 крупнейших экспортеров:

  1. ИООО "ЭПАМ Системз"
  2. СООО "Гейм Стрим"
  3. ИП "АйБиЭй АйТиПарк"
  4. ЗАО "Итранзишэн"
  5. ООО "Техартгруп"
  6. ИООО "Эксадел"
  7. ИУП "Иссофт солюшнз"
  8. ЗАО "Научсофт"
  9. ООО "Вайбер Медиа"
  10. ООО "Леверекс интернейшнл"

Объем внедрения в 2016 году разработанного в Парке высоких технологий программного обеспечения для белорусских предприятий и организаций составил 166,6 миллиона рублей увеличился по сравнению с 2015 годом в 1,6 раза.

В 2016 году Парком высоких технологий привлечено $169,2 миллиона прямых иностранных инвестиций, на 16%, чем в предыдущем году.

На сегодняшний день в Парке зарегистрировано 165 резидентов и работает более 27 тысяч человек.

 
 
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