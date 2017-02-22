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Экспорт услуг ПВТ в 2016 году составил $820,6 миллиона
23.02.2017 16:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Объем экспорта Парка высоких технологий в 2016 году увеличился на 16% и составил $820,6 миллиона. Доля экспорта в общем объеме производства Парка составила 91%, а объем внедрения ИТ-решений на белорусском рынке увеличился на 56%.
Объем производства компьютерных программ в 2016 году составил 1790,2 миллиона рублей, обеспечив годовой темп роста на уровне 142%, с учетом изменения курса доллара США и дефлятора ВВП – на уровне 119%.
Разработанное в Парке программное обеспечение в 2016 году поставлялось заказчикам из 67 стран мира, при этом 49,1% экспорта приходилось на страны Западной Европы, 43,2 % – на США. Доля стран СНГ в общем экспорте снизилась с 10,7% до 5,3 % за счет падения экспорта в Россию на 43%.
Основные заказчики, импортирующие разработанное в ПВТ программное обеспечение, находятся в США, Великобритании, Германии, России, Ирландии. В 2016 году резиденты Парка впервые вышли на рынки Филиппин, Вьетнама, Туркменистана, Мексики.
TOP-10 крупнейших экспортеров:
Объем внедрения в 2016 году разработанного в Парке высоких технологий программного обеспечения для белорусских предприятий и организаций составил 166,6 миллиона рублей увеличился по сравнению с 2015 годом в 1,6 раза.
В 2016 году Парком высоких технологий привлечено $169,2 миллиона прямых иностранных инвестиций, на 16%, чем в предыдущем году.
На сегодняшний день в Парке зарегистрировано 165 резидентов и работает более 27 тысяч человек.
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Объем экспорта Парка высоких технологий в 2016 году увеличился на 16% и составил $820,6...
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