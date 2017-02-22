Объем экспорта Парка высоких технологий в 2016 году увеличился на 16% и составил $820,6 миллиона. Доля экспорта в общем объеме производства Парка составила 91%, а объем внедрения ИТ-решений на белорусском рынке увеличился на 56%.

Объем производства компьютерных программ в 2016 году составил 1790,2 миллиона рублей, обеспечив годовой темп роста на уровне 142%, с учетом изменения курса доллара США и дефлятора ВВП – на уровне 119%.

Разработанное в Парке программное обеспечение в 2016 году поставлялось заказчикам из 67 стран мира, при этом 49,1% экспорта приходилось на страны Западной Европы, 43,2 % – на США. Доля стран СНГ в общем экспорте снизилась с 10,7% до 5,3 % за счет падения экспорта в Россию на 43%.

Основные заказчики, импортирующие разработанное в ПВТ программное обеспечение, находятся в США, Великобритании, Германии, России, Ирландии. В 2016 году резиденты Парка впервые вышли на рынки Филиппин, Вьетнама, Туркменистана, Мексики.

TOP-10 крупнейших экспортеров:

ИООО "ЭПАМ Системз" СООО "Гейм Стрим" ИП "АйБиЭй АйТиПарк" ЗАО "Итранзишэн" ООО "Техартгруп" ИООО "Эксадел" ИУП "Иссофт солюшнз" ЗАО "Научсофт" ООО "Вайбер Медиа" ООО "Леверекс интернейшнл"

Объем внедрения в 2016 году разработанного в Парке высоких технологий программного обеспечения для белорусских предприятий и организаций составил 166,6 миллиона рублей увеличился по сравнению с 2015 годом в 1,6 раза.

В 2016 году Парком высоких технологий привлечено $169,2 миллиона прямых иностранных инвестиций, на 16%, чем в предыдущем году.

На сегодняшний день в Парке зарегистрировано 165 резидентов и работает более 27 тысяч человек.