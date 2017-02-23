МИНСК, 23 фев — Sputnik. Российская орбитальная станция может быть развернута на орбите в 2024-2025 годы, сообщил генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев в интервью РИА Новости .

Первый модуль Международной космической станции (МКС) был выведен на орбиту Земли в 1998 году как замена орбитальной станции "Мир". Ранее сообщалось, что МКС будет находиться в космосе до 2020 года, а потом ее будет ждать та же участь, что и "Мир", который был затоплен в Тихом океане в 2001 году.



© Sputnik Владимир Сергеев РКК "Энергия": готовимся первыми предложить турполет вокруг Луны

"Собственная Российская орбитальная станция (РОС), которая сможет работать на орбите после утилизации МКС, проектируется на основе нескольких составных частей. Это модули, уже прописанные в новой Федеральной космической программе (ФКП-2025): МЛМ-У, УМ, НЭМ. Кроме того, позже в состав РОС могут быть включены также шлюзовой (ШМ) и трансформируемый (ТМ) модули, создание которых в ФКП-2025 в настоящее время, к сожалению, не предусмотрено, — рассказал Солнцев.

Он отметил, что для управления РОС будет использоваться наземная инфраструктура из состава космического комплекса российского сегмента МКС. Для обеспечения грузоперевозок и ротации экипажа планируется использовать космические корабли "Союз МС" и "Прогресс МС", а также нового корабля, который сейчас разрабатывается в РКК "Энергия".

"Если будет успешно завершено развертывание российского сегмента МКС, включая модули МЛМ-У, УМ и НЭМ, то функционирование РОС может начаться сразу после управляемого спуска и затопления МКС путем отделения от МКС связки модулей МЛМ-У — УМ — НЭМ. Предусматривается, что модуль НЭМ во время полета в составе МКС будет дооснащен элементами и системами, необходимыми для работы в составе РОС в качестве базового блока", — сказал собеседник агентства.

Руководитель РКК "Энергия" отметил, что РОС будет структурирована по принципу добавления модулей к центральному. Все стыковочные порты будут оснащены единой системой стыковки.

"С технической точки зрения РКК "Энергия" считает целесообразным завершение программы МКС в 2024 году и переход к новой программе Российской орбитальной станции, созданной на базе модулей МКС, еще не выработавших к тому времени свой ресурс (МЛМ-У, УМ, НЭМ). Однако при принятии подобного решения необходимо учитывать и ряд других аспектов, в том числе и политический", — подчеркнул Солнцев.