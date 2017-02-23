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Амурские тигры поймали и разорвали снимавший их дрон

24.02.2017 09:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Необычный случай произошел в зоопарке с амурскими тиграми в Харбине (Китай). Журналисты центрального китайского телевидения решили снять сюжет про обитателей парка при помощи дрона, однако не рассчитали высоту полета гаджета.

В итоге одно из рассерженных животных подпрыгнуло и сбило на землю квардрокоптер DJI Inspire, где затем его принялась терзать уже вся стая, пока не задымился прокушенный аккумулятор.

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Необычный случай произошел в зоопарке с амурскими тиграми в Харбине (Китай). Журналисты центрального китайского телевидения решили снять сюжет про обитателей...

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