Необычный случай произошел в зоопарке с амурскими тиграми в Харбине (Китай). Журналисты центрального китайского телевидения решили снять сюжет про обитателей парка при помощи дрона, однако не рассчитали высоту полета гаджета.

В итоге одно из рассерженных животных подпрыгнуло и сбило на землю квардрокоптер DJI Inspire , где затем его принялась терзать уже вся стая, пока не задымился прокушенный аккумулятор.

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